Российские БпЛА "Герань-2" ночью атаковали Славянск: попадание в админздания. ФОТО

В ночь на 25 августа российские военные атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

"Около 01:00 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу", - отметил Лях.

Четыре БпЛА "Герань-2" попали в административные здания по ул. Торской. Повреждены близлежащие многоэтажки и автомобили.

"К счастью, без пострадавших", - добавил Лях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал КАБами Кушугумскую громаду Запорожской области: повреждена инфраструктура





