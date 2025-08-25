Российские БпЛА "Герань-2" ночью атаковали Славянск: попадание в админздания. ФОТО
В ночь на 25 августа российские военные атаковали Славянск в Донецкой области ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
"Около 01:00 город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу", - отметил Лях.
Четыре БпЛА "Герань-2" попали в административные здания по ул. Торской. Повреждены близлежащие многоэтажки и автомобили.
"К счастью, без пострадавших", - добавил Лях.
