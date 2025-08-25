Російські БпЛА "Герань-2" вночі атакували Слов’янськ: влучання в адмінбудівлі. ФОТО

У ніч проти 25 серпня російські військові атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Близько 01:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу", - зазначив Лях.

Чотири БпЛА "Герань-2" влучили в адміністративні будівлі по вул. Торській. Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки та автомобілі.

"На щастя, без постраждалих", - додав Лях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував КАБами Кушугумську громаду Запорізької області: пошкоджена інфраструктура





