УКР
Обстріл Слов'янська
Російські БпЛА "Герань-2" вночі атакували Слов’янськ: влучання в адмінбудівлі. ФОТО

У ніч проти 25 серпня російські військові атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

 "Близько 01:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу", - зазначив Лях.

Чотири БпЛА "Герань-2" влучили в адміністративні будівлі по вул. Торській. Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки та автомобілі.

"На щастя, без постраждалих", - додав Лях.

обстріл (30481) Донецька область (9410) Краматорський район (615) Слов’янськ (674)
