Російські БпЛА "Герань-2" вночі атакували Слов’янськ: влучання в адмінбудівлі. ФОТО
У ніч проти 25 серпня російські військові атакували Слов'янськ на Донеччині ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
"Близько 01:00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу", - зазначив Лях.
Чотири БпЛА "Герань-2" влучили в адміністративні будівлі по вул. Торській. Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки та автомобілі.
"На щастя, без постраждалих", - додав Лях.
