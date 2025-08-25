В Чернигове ветеран открыл автомойку самообслуживания в День Государственного флага. ВИДЕО+ФОТО

В Чернигове 23 августа, в День Государственного флага Украины, ветеран ВСУ и спортсмен Евгений Смага открыл собственный бизнес - автомойку самообслуживания "Водолій".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Смага воевал в составе 1-й танковой бригады. 14 марта 2022 года во время боев вблизи Новоселовки блиндаж, где находился Евгений с побратимами, накрыла российская мина. Двое защитников погибли, трое получили тяжелые ранения. Евгений и его 19-летний товарищ Игорь "Немец" пережили травматические ампутации конечностей.

Несмотря на травму, он сумел вернуться к активной жизни, стал известным в ветеранском спорте и одерживал победы на международных соревнованиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Более 1,3 млн украинцев имеют статус ветеранов войны

Как отмечается, название "Водолій" имеет двойной смысл: во-первых, это знак зодиака Евгения, а во-вторых - символ чистоты и обновления, которые он стремится нести в своем городе.

Новый бизнес стал возможным благодаря поддержке Украинского ветеранского фонда, друзей и побратимов. По словам Евгения, его цель - не только свое дело, но и создание рабочих мест и пример для других ветеранов, которые ищут путь к реинтеграции после войны.

"Совершенство - это когда ты сегодня лучше себя вчерашнего. А стремление к большему делает человека живым", - отметил Смага.

Также читайте: Честно и откровенно о возвращении с фронта и жизни после потерь - подкаст "Жити назустріч" от ПУМБ стартовал с первым выпуском