В Чернигове ветеран открыл автомойку самообслуживания в День Государственного флага. ВИДЕО+ФОТО
В Чернигове 23 августа, в День Государственного флага Украины, ветеран ВСУ и спортсмен Евгений Смага открыл собственный бизнес - автомойку самообслуживания "Водолій".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Смага воевал в составе 1-й танковой бригады. 14 марта 2022 года во время боев вблизи Новоселовки блиндаж, где находился Евгений с побратимами, накрыла российская мина. Двое защитников погибли, трое получили тяжелые ранения. Евгений и его 19-летний товарищ Игорь "Немец" пережили травматические ампутации конечностей.
Несмотря на травму, он сумел вернуться к активной жизни, стал известным в ветеранском спорте и одерживал победы на международных соревнованиях.
Как отмечается, название "Водолій" имеет двойной смысл: во-первых, это знак зодиака Евгения, а во-вторых - символ чистоты и обновления, которые он стремится нести в своем городе.
Новый бизнес стал возможным благодаря поддержке Украинского ветеранского фонда, друзей и побратимов. По словам Евгения, его цель - не только свое дело, но и создание рабочих мест и пример для других ветеранов, которые ищут путь к реинтеграции после войны.
"Совершенство - это когда ты сегодня лучше себя вчерашнего. А стремление к большему делает человека живым", - отметил Смага.
