У Чернігові ветеран відкрив автомийку самообслуговування у День Державного прапора. ВІДЕО+ФОТО
У Чернігові 23 серпня, у День Державного прапора України, ветеран ЗСУ та спортсмен Євген Смага відкрив власний бізнес - автомийку самообслуговування "Водолій".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Смага воював у складі 1-ї танкової бригади та 14 березня 2022 року під час боїв поблизу Новоселівки бліндаж, де перебував Євген з побратимами, накрила російська міна. Двоє захисників загинули, троє отримали тяжкі поранення. Євген і його 19-річний товариш Ігор "Німець" пережили травматичні ампутації кінцівок.
Попри травму, він зумів повернутися до активного життя, став відомим у ветеранському спорті та здобував перемоги на міжнародних змаганнях.
Як зазначається, назва "Водолій" має подвійний сенс: по-перше, це знак зодіаку Євгена, а по-друге - символ чистоти та оновлення, які він прагне нести у своєму місті.
Новий бізнес став можливим завдяки підтримці Українського ветеранського фонду, друзів та побратимів. За словами Євгена, його мета - не лише власна справа, а й створення робочих місць та приклад для інших ветеранів, які шукають шлях до реінтеграції після війни.
"Досконалість, це коли ти сьогодні кращий за себе вчорашнього. А прагнення до більшого робить людину живою", - зазначив Смага.
