УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9906 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ветерани ЗСУ
1 111 5

У Чернігові ветеран відкрив автомийку самообслуговування у День Державного прапора. ВІДЕО+ФОТО

У Чернігові 23 серпня, у День Державного прапора України, ветеран ЗСУ та спортсмен Євген Смага відкрив власний бізнес - автомийку самообслуговування "Водолій".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Смага воював у складі 1-ї танкової бригади та 14 березня 2022 року під час боїв поблизу Новоселівки бліндаж, де перебував Євген з побратимами, накрила російська міна. Двоє захисників загинули, троє отримали тяжкі поранення. Євген і його 19-річний товариш Ігор "Німець" пережили травматичні ампутації кінцівок.

Попри травму, він зумів повернутися до активного життя, став відомим у ветеранському спорті та здобував перемоги на міжнародних змаганнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Понад 1,3 млн українців мають статус ветеранів війни

У Чернігові ветеран Євген Смага відкрив автомийку самообслуговування

Як зазначається, назва "Водолій" має подвійний сенс: по-перше, це знак зодіаку Євгена, а по-друге - символ чистоти та оновлення, які він прагне нести у своєму місті.

Новий бізнес став можливим завдяки підтримці Українського ветеранського фонду, друзів та побратимів. За словами Євгена, його мета - не лише власна справа, а й створення робочих місць та приклад для інших ветеранів, які шукають шлях до реінтеграції після війни.

"Досконалість, це коли ти сьогодні кращий за себе вчорашнього. А прагнення до більшого робить людину живою", - зазначив Смага.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів. Раніше вони могли її не купувати (оновлено)

Автор: 

бізнес (2079) ветерани (1120) Чернігів (808) Чернігівська область (1005) Чернігівський район (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ваша боротьба надихає, а те як ви смажете російські дупи - це просто фантастика" - Шварцнеггер.
Українські канали якось не помітили привітання Арнольда з Днем Незалежності.https://x.com/Zzn2Jane/status/1959957902204055802 Відос
показати весь коментар
25.08.2025 17:21 Відповісти
Велика подяка Другові України.
показати весь коментар
25.08.2025 17:26 Відповісти
Щасти, Герою!!!
показати весь коментар
25.08.2025 17:27 Відповісти
Завтра поїду митися.....
показати весь коментар
25.08.2025 18:48 Відповісти
Процвітання вашому бізнесу і вам щастя і здоров'я🙏
показати весь коментар
25.08.2025 19:18 Відповісти
 
 