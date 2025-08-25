У Чернігові ветеран відкрив автомийку самообслуговування у День Державного прапора. ВІДЕО+ФОТО

У Чернігові 23 серпня, у День Державного прапора України, ветеран ЗСУ та спортсмен Євген Смага відкрив власний бізнес - автомийку самообслуговування "Водолій".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Смага воював у складі 1-ї танкової бригади та 14 березня 2022 року під час боїв поблизу Новоселівки бліндаж, де перебував Євген з побратимами, накрила російська міна. Двоє захисників загинули, троє отримали тяжкі поранення. Євген і його 19-річний товариш Ігор "Німець" пережили травматичні ампутації кінцівок.

Попри травму, він зумів повернутися до активного життя, став відомим у ветеранському спорті та здобував перемоги на міжнародних змаганнях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль: Понад 1,3 млн українців мають статус ветеранів війни

Як зазначається, назва "Водолій" має подвійний сенс: по-перше, це знак зодіаку Євгена, а по-друге - символ чистоти та оновлення, які він прагне нести у своєму місті.

Новий бізнес став можливим завдяки підтримці Українського ветеранського фонду, друзів та побратимів. За словами Євгена, його мета - не лише власна справа, а й створення робочих місць та приклад для інших ветеранів, які шукають шлях до реінтеграції після війни.

"Досконалість, це коли ти сьогодні кращий за себе вчорашнього. А прагнення до більшого робить людину живою", - зазначив Смага.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава компенсуватиме 50% вартості автоцивілки для ветеранів. Раніше вони могли її не купувати (оновлено)