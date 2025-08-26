Рашисты ударили по пожарной части в Константиновке. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска атаковали пожарно-спасательную часть в Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывной волной повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери. Также повреждения получил пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.
Личный состав в результате обстрела РФ не пострадал.
