Рашисты ударили по пожарной части в Константиновке. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали пожарно-спасательную часть в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывной волной повреждены ворота гаража, кровля, выбиты окна, разрушены защитные плиты на окнах и повреждены двери. Также повреждения получил пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.

Личный состав в результате обстрела РФ не пострадал.

РФ атаковала пожарную часть в Константиновке 26 августа 2025 года
