Рашисти вдарили по пожежній частині у Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували пожежно-рятувальну частину в Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибуховою хвилею пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна, зруйновані захисні плити на вікнах і пошкоджені двері. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Особовий склад внаслідок обстрілу РФ не постраждав.

РФ атакувала пожежну частину в Костянтинівці 26 серпня 2025 року
