Рашисти вдарили по пожежній частині у Костянтинівці. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська атакували пожежно-рятувальну частину в Костянтинівці на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибуховою хвилею пошкоджені ворота гаража, покрівля, вибиті вікна, зруйновані захисні плити на вікнах і пошкоджені двері. Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Особовий склад внаслідок обстрілу РФ не постраждав.
