В боях за Украину погиб полицейский из Прикарпатья Михаил Сауляк. ФОТО

23 августа 2025 года, во время выполнения боевого задания на востоке Украины, погиб старший лейтенант полиции Михаил Сауляк - командир взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что службу в органах внутренних дел Михаил начал в 2010 году, участвовал в АТО. С первых дней полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины.

В июле 2024 года, во время формирования стрелкового батальона ГУНП в Ивано-Франковской области, без колебаний вступил в подразделение и был назначен командиром взвода.

"Для коллег и побратимов он навсегда останется символом мужества, преданности долгу и надежности. Для родных - светлым человеком, который жил с достоинством, искренне любил свою страну и семью", - добавили в полиции.

Нацполиция (16714) потери (4529) война в Украине (5823)
Шана..
26.08.2025 15:27 Ответить
Сумно...
26.08.2025 15:28 Ответить
26.08.2025 15:34 Ответить
Героям слава! Боляче((((( А про скількох Героїв ми ще не знаємо((. Спочивай у мирі, Козаче. Співчуття рідним та побратимам.
26.08.2025 15:43 Ответить
😥
26.08.2025 15:49 Ответить
це справжній герой.
26.08.2025 16:18 Ответить
 
 