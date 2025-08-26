В боях за Украину погиб полицейский из Прикарпатья Михаил Сауляк. ФОТО

23 августа 2025 года, во время выполнения боевого задания на востоке Украины, погиб старший лейтенант полиции Михаил Сауляк - командир взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что службу в органах внутренних дел Михаил начал в 2010 году, участвовал в АТО. С первых дней полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины.

В июле 2024 года, во время формирования стрелкового батальона ГУНП в Ивано-Франковской области, без колебаний вступил в подразделение и был назначен командиром взвода.

"Для коллег и побратимов он навсегда останется символом мужества, преданности долгу и надежности. Для родных - светлым человеком, который жил с достоинством, искренне любил свою страну и семью", - добавили в полиции.

