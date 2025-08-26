УКР
У боях за Україну загинув поліцейський з Прикарпаття Михайло Сауляк. ФОТО

23 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на сході України, загинув старший лейтенант поліції Михайло Сауляк — командир взводу № 1 батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що службу в органах внутрішніх справ Михайло розпочав у 2010 році, брав участь в АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист України.

У липні 2024 року, під час формування стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області, без вагань вступив до підрозділу й був призначений командиром взводу.

"Для колег та побратимів він назавжди залишиться символом мужності, відданості обов’язку й надійності. Для рідних — світлою людиною, яка жила з гідністю, щиро любила свою країну та сім’ю", - додали у поліції.

Шана..
26.08.2025 15:27 Відповісти
Сумно...
26.08.2025 15:28 Відповісти
26.08.2025 15:34 Відповісти
Героям слава! Боляче((((( А про скількох Героїв ми ще не знаємо((. Спочивай у мирі, Козаче. Співчуття рідним та побратимам.
26.08.2025 15:43 Відповісти
😥
26.08.2025 15:49 Відповісти
це справжній герой.
26.08.2025 16:18 Відповісти
 
 