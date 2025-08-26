Шмыгаль с Радакиным и главой штаба обороны Великобритании Найтаном провели встречу: договорились о сотрудничестве в производстве дронов. ФОТО

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Стороны сосредоточились на сотрудничестве с британской промышленностью в производстве основных типов дронов, а также на промышленной кооперации в рамках инициативы Build with Ukraine. Обсуждали и международные усилия для создания гарантий безопасности и работу так называемой "коалиции желающих".

Отдельной темой стала подготовка к следующему заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоится в сентябре в Лондоне. Шмыгаль поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку и лидерство в противодействии российской агрессии.

