296 5

Шмыгаль с Радакиным и главой штаба обороны Великобритании Найтаном провели встречу: договорились о сотрудничестве в производстве дронов. ФОТО

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль и военное руководство Великобритании обсудили производство беспилотников

Стороны сосредоточились на сотрудничестве с британской промышленностью в производстве основных типов дронов, а также на промышленной кооперации в рамках инициативы Build with Ukraine. Обсуждали и международные усилия для создания гарантий безопасности и работу так называемой "коалиции желающих".

Отдельной темой стала подготовка к следующему заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоится в сентябре в Лондоне. Шмыгаль поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку и лидерство в противодействии российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и премьер Норвегии Стёре посетили оборонное предприятие Украины, которое производит дроны. ВИДЕО

Автор: 

производство (521) дроны (4488) Шмыгаль Денис (2829) Радакин Тони (27)
загадка:
хто із цих трьох буде брати хабарі-відкати ?
розгадати з першого разу...

.
26.08.2025 15:43 Ответить
Дивишся на зелених потужців і хочеться ригать. А сери мають стримуватись
26.08.2025 15:44 Ответить
За гроші і в Зімбабве склепають, тут же думають, що сакси дарувать будуть як і раніше.
26.08.2025 16:05 Ответить
Да, похоже послк войны ВСЕМ этим Шмыгалям придётся встречаться с совсем другими людьми.. вопросов у тех людей к Шмыгалям будет выше крыши.
26.08.2025 16:21 Ответить
Редакторе, заголовок протиричить змістові стосовно посад Найтана і Радакіна.
26.08.2025 16:31 Ответить
 
 