Шмыгаль с Радакиным и главой штаба обороны Великобритании Найтаном провели встречу: договорились о сотрудничестве в производстве дронов. ФОТО
Индустрия дронов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном.
Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Стороны сосредоточились на сотрудничестве с британской промышленностью в производстве основных типов дронов, а также на промышленной кооперации в рамках инициативы Build with Ukraine. Обсуждали и международные усилия для создания гарантий безопасности и работу так называемой "коалиции желающих".
Отдельной темой стала подготовка к следующему заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоится в сентябре в Лондоне. Шмыгаль поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку и лидерство в противодействии российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто із цих трьох буде брати хабарі-відкати ?
розгадати з першого разу...
.