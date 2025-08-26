УКР
Шмигаль, Радакін та глава штабу оборони Британії Найтан провели зустріч: домовились про співпрацю у виробництві дронів. ФОТО

Індустрія дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль і військове керівництво Британії обговорили виробництво безпілотників

Сторони зосередилися на співпраці з британською промисловістю у виробництві основних типів дронів, а також на промисловій кооперації в межах ініціативи Build with Ukraine. Обговорювали й міжнародні зусилля для створення гарантій безпеки та роботу так званої "коаліції охочих".

Окремою темою стала підготовка до наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вересні в Лондоні. Шмигаль подякував Великій Британії за непохитну підтримку та лідерство у протидії російській агресії.

Автор: 

виробництво (1720) дрони (5352) Шмигаль Денис (4789) Радакін Тоні (29)
загадка:
хто із цих трьох буде брати хабарі-відкати ?
розгадати з першого разу...

.
26.08.2025 15:43 Відповісти
Дивишся на зелених потужців і хочеться ригать. А сери мають стримуватись
26.08.2025 15:44 Відповісти
За гроші і в Зімбабве склепають, тут же думають, що сакси дарувать будуть як і раніше.
26.08.2025 16:05 Відповісти
Да, похоже послк войны ВСЕМ этим Шмыгалям придётся встречаться с совсем другими людьми.. вопросов у тех людей к Шмыгалям будет выше крыши.
26.08.2025 16:21 Відповісти
Редакторе, заголовок протиричить змістові стосовно посад Найтана і Радакіна.
26.08.2025 16:31 Відповісти
 
 