Шмигаль, Радакін та глава штабу оборони Британії Найтан провели зустріч: домовились про співпрацю у виробництві дронів. ФОТО
Індустрія дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном.
Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Сторони зосередилися на співпраці з британською промисловістю у виробництві основних типів дронів, а також на промисловій кооперації в межах ініціативи Build with Ukraine. Обговорювали й міжнародні зусилля для створення гарантій безпеки та роботу так званої "коаліції охочих".
Окремою темою стала підготовка до наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вересні в Лондоні. Шмигаль подякував Великій Британії за непохитну підтримку та лідерство у протидії російській агресії.
