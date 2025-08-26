Более 100 оккупантов ликвидировали боевые подразделения СБС за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 772 уникальные цели противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности
- 193 единиц личного состава, из которых 108 - ликвидировано;
- 48 единиц автомобильной техники и 18 мотоциклов;
- 17 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 64 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 18 точек вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-26.08) уничтожено/поражено 18866 целей, из которых 4432 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
