Понад 100 окупантів ліквідували бойові підрозділи СБС за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 772 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено, зокрема

  • 193 одиниць особового складу, з яких 108 – ліквідовано;
  • 48 одиниць автомобільної техніки та 18 мотоциклів;
  • 17 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

"Крім того, знищено 64 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–26.08) знищено/уражено 18866 цілей, з яких 4432 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

ліквідація (4381) знищення (8065) Сили безпілотних систем (211) війна в Україні (5863)
незабаром нікому буде ліквідувати загарбників, бо 18-22 річні поїдуть собі за кордон і ніколи 90% не повернуться. Незалежно від того,чим закінчеться клята війна
показати весь коментар
26.08.2025 19:41 Відповісти
 
 