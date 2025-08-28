РУС
В боях за Украину погиб военный и художник Кирилл Гринев. ФОТО

На фронте погиб украинский художник, военнослужащий ВСУ Кирилл Гринев.

Об этом сообщил PEN Ukraine и художница Анна Звягинцева в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Погибший принадлежал к художественному объединению "P. Э. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").

В феврале 2022 года Гринев добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Выполняя боевое задание на территории Покровского района Донецкой области, в прошлом году получил ранение, но продолжил службу.

Его брат Анатолий - тоже военнослужащий - весной 2025 года пропал без вести на фронте. У павшего защитника осталась дочь.

28.08.2025 21:59 Ответить
Низький уклін, Родині мужнього Козака, що життя своє поклав за Волю України від московських таборів ГУЛАГУ2!!! Памятаймо, ціну Волі України! https://www.youtube.com/watch?v=cGwEBN1dGFQ
Слава Україні!
28.08.2025 22:02 Ответить
Пам'ять і Вдячність Кирилові! Героям Слава!❤️💙💛
28.08.2025 22:08 Ответить
Світла Памʼять світлій Людині
та Герою Украіни 😪😪😪
28.08.2025 22:27 Ответить
Загинув за Україну!
28.08.2025 22:28 Ответить
Вічна Пам'ять Героям!!! Цвіт Нації!!
28.08.2025 22:56 Ответить
 
 