В боях за Украину погиб военный и художник Кирилл Гринев. ФОТО
На фронте погиб украинский художник, военнослужащий ВСУ Кирилл Гринев.
Об этом сообщил PEN Ukraine и художница Анна Звягинцева в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
Погибший принадлежал к художественному объединению "P. Э. П." ("Революционное Экспериментальное Пространство").
В феврале 2022 года Гринев добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Выполняя боевое задание на территории Покровского района Донецкой области, в прошлом году получил ранение, но продолжил службу.
Его брат Анатолий - тоже военнослужащий - весной 2025 года пропал без вести на фронте. У павшего защитника осталась дочь.
Слава Україні!
та Герою Украіни 😪😪😪