У боях за Україну загинув військовий і художник Кирило Гриньов. ФОТО
На фронті загинув український художник, військовослужбовець ЗСУ Кирило Гриньов.
Про це повідомив Український ПЕН та художниця Анна Звягінцева в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
Загиблий належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").
У лютому 2022 року Гриньов добровільно вступив до лав Збройних сил України.
Виконуючи бойове завдання на території Покровського району Донецької області, торік дістав поранення, але продовжив службу.
Його брат Анатолій — теж військовослужбовець — весною 2025 року зник безвісти на фронті. У полеглого захисника залишилася донька.
