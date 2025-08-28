УКР
У боях за Україну загинув військовий і художник Кирило Гриньов. ФОТО

На фронті загинув український художник, військовослужбовець ЗСУ Кирило Гриньов.

Про це повідомив Український ПЕН та художниця Анна Звягінцева в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблий належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

У лютому 2022 року Гриньов добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Виконуючи бойове завдання на території Покровського району Донецької області, торік дістав поранення, але продовжив службу. 

Його брат Анатолій — теж військовослужбовець — весною 2025 року зник безвісти на фронті. У полеглого захисника залишилася донька.

28.08.2025 21:59 Відповісти
Низький уклін, Родині мужнього Козака, що життя своє поклав за Волю України від московських таборів ГУЛАГУ2!!! Памятаймо, ціну Волі України! https://www.youtube.com/watch?v=cGwEBN1dGFQ
Слава Україні!
28.08.2025 22:02 Відповісти
Пам'ять і Вдячність Кирилові! Героям Слава!❤️💙💛
28.08.2025 22:08 Відповісти
Світла Памʼять світлій Людині
та Герою Украіни 😪😪😪
28.08.2025 22:27 Відповісти
Загинув за Україну!
28.08.2025 22:28 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям!!! Цвіт Нації!!
28.08.2025 22:56 Відповісти
 
 