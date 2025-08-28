У боях за Україну загинув військовий і художник Кирило Гриньов. ФОТО

На фронті загинув український художник, військовослужбовець ЗСУ Кирило Гриньов.

Про це повідомив Український ПЕН та художниця Анна Звягінцева в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблий належав до мистецького об'єднання "P. Е. П." ("Революційний Експериментальний Простір").

У лютому 2022 року Гриньов добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Виконуючи бойове завдання на території Покровського району Донецької області, торік дістав поранення, але продовжив службу.

Його брат Анатолій — теж військовослужбовець — весною 2025 року зник безвісти на фронті. У полеглого захисника залишилася донька.

