Враг ночью атаковал Славянск беспилотниками и КАБами. ФОТО
Оккупанты обстреляли промзону и окрестности Славянска, а также направили четыре дрона-камикадзе на район Славкурорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.
Около 23:30 оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы: две попали по промзоне микрорайона Лесной, одна - по окрестностям микрорайона Черевковка. Примерно в час ночи россияне направили на город четыре беспилотника типа "шахед". Все попадания зафиксированы за пределами жилой застройки микрорайона Славкурорт.
Лях отметил, что информации о пострадавших или разрушениях жилых домов пока нет.
Це було б весело.
Туди ще два іскандери прилетіли на днях.
Вибрав собі хатинку як у Більбо Беггінса, в гаражах, на околиці, майже бліндаж.
Тут усі місцеві поголовно, включно з жіночками бальзаківського віку, тобі, сепару, кадик вирвуть при першій можливості.