Враг ночью атаковал Славянск беспилотниками и КАБами. ФОТО

Оккупанты обстреляли промзону и окрестности Славянска, а также направили четыре дрона-камикадзе на район Славкурорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

Около 23:30 оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы: две попали по промзоне микрорайона Лесной, одна - по окрестностям микрорайона Черевковка. Примерно в час ночи россияне направили на город четыре беспилотника типа "шахед". Все попадания зафиксированы за пределами жилой застройки микрорайона Славкурорт.

Лях отметил, что информации о пострадавших или разрушениях жилых домов пока нет.

