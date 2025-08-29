РУС
Враг ночью атаковал Славянск беспилотниками и КАБами. ФОТО

Оккупанты обстреляли промзону и окрестности Славянска, а также направили четыре дрона-камикадзе на район Славкурорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

Около 23:30 оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы: две попали по промзоне микрорайона Лесной, одна - по окрестностям микрорайона Черевковка. Примерно в час ночи россияне направили на город четыре беспилотника типа "шахед". Все попадания зафиксированы за пределами жилой застройки микрорайона Славкурорт.

Лях отметил, что информации о пострадавших или разрушениях жилых домов пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по Славянску "Искандерами": ранены 4 человека. ФОТОрепортаж

Слов'янськ
Автор: 

обстрел (29234) Донецкая область (10626) Краматорский район (619) Славянск (2651)
Біомаса московії не зупиниться, допоки не знищить Славік із Крамом(((
29.08.2025 08:35 Ответить
Два тижні тому дивився квартиру на 8 поверсі на Артема (район Лісний) )))
Це було б весело.
Туди ще два іскандери прилетіли на днях.
Вибрав собі хатинку як у Більбо Беггінса, в гаражах, на околиці, майже бліндаж.
29.08.2025 09:09 Ответить
Укропи, кажеш?
Тут усі місцеві поголовно, включно з жіночками бальзаківського віку, тобі, сепару, кадик вирвуть при першій можливості.
29.08.2025 09:36 Ответить
 
 