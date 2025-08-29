Ворог вночі атакував Слов’янськ безпілотниками та КАБами. ФОТО
Окупанти обстріляли промзону та околиці Слов'янська, а також спрямували чотири дрони-камікадзе на район Словкурорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Близько 23:30 окупанти скинули три керовані авіабомби: дві влучили по промзоні мікрорайону Лісний, одна – по околицях мікрорайону Черевківка. Приблизно о першій ночі росіяни спрямували на місто чотири безпілотники типу "шахед". Усі влучання зафіксовані за межами житлової забудови мікрорайону Словкурорт.
Лях зазначив, що інформації про постраждалих чи руйнування житлових будинків наразі немає.
Це було б весело.
Туди ще два іскандери прилетіли на днях.
Вибрав собі хатинку як у Більбо Беггінса, в гаражах, на околиці, майже бліндаж.