Ворог вночі атакував Слов’янськ безпілотниками та КАБами. ФОТО

Окупанти обстріляли промзону та околиці Слов'янська, а також спрямували чотири дрони-камікадзе на район Словкурорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Близько 23:30 окупанти скинули три керовані авіабомби: дві влучили по промзоні мікрорайону Лісний, одна – по околицях мікрорайону Черевківка. Приблизно о першій ночі росіяни спрямували на місто чотири безпілотники типу "шахед". Усі влучання зафіксовані за межами житлової забудови мікрорайону Словкурорт.

Лях зазначив, що інформації про постраждалих чи руйнування житлових будинків наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Слов’янську "Іскандерами": поранено 4 особи. ФОТОрепортаж

Слов'янськ
Слов'янськ
Слов'янськ

обстріл (30564) Донецька область (9449) Краматорський район (627) Слов’янськ (679)
Біомаса московії не зупиниться, допоки не знищить Славік із Крамом(((
29.08.2025 08:35 Відповісти
Два тижні тому дивився квартиру на 8 поверсі на Артема (район Лісний) )))
Це було б весело.
Туди ще два іскандери прилетіли на днях.
Вибрав собі хатинку як у Більбо Беггінса, в гаражах, на околиці, майже бліндаж.
29.08.2025 09:09 Відповісти
на Артёма по Бульварной 4 в 14-м укропы целый подъезд вместе с людми сложили. ты там не сильно мелькай, как бы не было чего....
29.08.2025 09:17 Відповісти
как раз напротив рынка на Лесном
29.08.2025 09:18 Відповісти
 
 