Спустился по эскалатору на велосипеде: в Киеве задержали 22-летнего студента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 22-летнего студента, который ехал по эскалатору на станции метро "Арсенальная" на велосипеде.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

Видео было ранее обнародовано в соцсетях.

"Работники управления полиции в метрополитене с привлечением сотрудников криминального анализа установили личность нарушителя - им оказался 22-летний местный житель, студент столичного университета, который в погоне за "эксклюзивными" видео пренебрег личной безопасностью и безопасностью других пассажиров", - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Студент на велосипеде ехал по эскалатору на станции Арсенальная
Фото: Источник
Топ комментарии
+24
Дивіться, який здоровий, сильний, вправний. Але служити в 22 роки ніззя, краще йому виїзд за кордон дозволити, а в окопах хай 50-річні дядьки з діабетом та виразкою сидять!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:31 Ответить
+12
Їбанутим немає спокою - відривається колесо і ти в когось влітаєш
показать весь комментарий
02.09.2025 13:24 Ответить
+9
Краще б, на якийсь вагон електропотягів заліз, для Тік-Току в останній путь??!!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б, на якийсь вагон електропотягів заліз, для Тік-Току в останній путь??!!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:17 Ответить
Ідіот малолітній, не подумав, що хтось по дорозі може трапитись і може збити.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:19 Ответить
На те він і ідіот, як ви пишете, щоб не думати. Добре що в кінці відео він встиг загальмувати та не збив дівчину яка була на ескалаторі.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:22 Ответить
22 роки це малолітній?
показать весь комментарий
02.09.2025 13:26 Ответить
у зумерів затримка з розумовим розвитком
показать весь комментарий
02.09.2025 14:25 Ответить
Та я бачу шо у цього дуже велика затримка у розвітку.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:27 Ответить
який він малолітній йому 22 малолітні від 16 до 21
во дають ще і випускають за кордон а там по факту кого спіймають ті і воюють
показать весь комментарий
02.09.2025 13:59 Ответить
Для z-команди він малолітній і має право на виїзд за кордон.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:39 Ответить
Черговий малохольний
показать весь комментарий
02.09.2025 13:21 Ответить
Їбанутим немає спокою - відривається колесо і ти в когось влітаєш
показать весь комментарий
02.09.2025 13:24 Ответить
На двух пролётах самой глубокой станции в МИРЕ, на одной из центральных станций столицы???? только один человек в самом конце????
Не верю
показать весь комментарий
02.09.2025 13:24 Ответить
Мабуть ви не киянин, якщо таке написали. Арсенальна в будні дні пізно ввечері і до війни була малолюдною. Пишу з власного досвіду оскільки працював в офісі в сусідньому будинку біля входу на цю станцію. І добре памʼятаю що були випадки коли тільки я один спускався або піднімався по тих двох ескалаторах. Тому ви можете вірити чи не вірити але це відео справжнє.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:28 Ответить
Нажаль цей дебільнуватий 22 річний утирок не впав та не звернув соби свою тупу макітру так шоб дивився б не попереду себе а позаду. А краще шоб міг вільно крутити тупою башкою на 360 градусів.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:25 Ответить
а такі тупі і не гинуть мабуть мають малі травми коли падають з 5-9 поверху бо не мають мізків у мене знайомий на Новий рік поліз на дах 5 єтажки антену повертати з'їхав і впав у кущі пролежав у знайомій і тільки через сутки викликали скору бо бачите піднялась темпиратура а так все добре
показать весь комментарий
02.09.2025 14:06 Ответить
Дайте його данні. Таке не можна залишати не покаравши відповідно.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:25 Ответить
Чи ж не подія для обговорень!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:28 Ответить
Дивіться, який здоровий, сильний, вправний. Але служити в 22 роки ніззя, краще йому виїзд за кордон дозволити, а в окопах хай 50-річні дядьки з діабетом та виразкою сидять!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:31 Ответить
судячи з фото - скоро поповнить канадійську діяспору.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:54 Ответить
Кончене...
показать весь комментарий
02.09.2025 13:38 Ответить
Так зване "майбутнє України" яке ні в якому випадку не можна мобілізувати. Тільки копняком під зад через кордон.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:45 Ответить
Транспорт конфіскувати, штраф великий і громадські роботи.
УКиєві розбирати те що накоїли кацапи. Нехай побачить тіла загиблих.
показать весь комментарий
02.09.2025 13:48 Ответить
100 500 на ліууваня на СТРОЙКІ КИЇВА
показать весь комментарий
02.09.2025 14:08 Ответить
контент екстремальний
показать весь комментарий
02.09.2025 13:52 Ответить
Які молодці зловили малолєтку! Злочин НАДТЯЖКИЙ! Хтось постраждав доречі? Мусорня галіма тільки з студентами та бабцями на базарі "герої" ,а на фронт бажаючих нема!
показать весь комментарий
02.09.2025 13:53 Ответить
а ти звідки з дівану чи з верхоної ради за ЗЕ дипутатів
показать весь комментарий
02.09.2025 14:10 Ответить
Aleksandr Povoroznuk а ти з мусарки чи прокурорінвалід?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:18 Ответить
чудовий фізичний стан. але у всу не можна, бо "Діти"
показать весь комментарий
02.09.2025 14:09 Ответить
хай лізе на єлектропотяг там краще дуе там же і знімае в тік ток
показать весь комментарий
02.09.2025 14:12 Ответить
Студенте, якщо ти це чититаєшь, знай - ти КРАСАВА!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:44 Ответить
 
 