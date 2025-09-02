Спустился по эскалатору на велосипеде: в Киеве задержали 22-летнего студента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 22-летнего студента, который ехал по эскалатору на станции метро "Арсенальная" на велосипеде.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

Видео было ранее обнародовано в соцсетях.

"Работники управления полиции в метрополитене с привлечением сотрудников криминального анализа установили личность нарушителя - им оказался 22-летний местный житель, студент столичного университета, который в погоне за "эксклюзивными" видео пренебрег личной безопасностью и безопасностью других пассажиров", - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

