Спустился по эскалатору на велосипеде: в Киеве задержали 22-летнего студента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве задержали 22-летнего студента, который ехал по эскалатору на станции метро "Арсенальная" на велосипеде.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции столицы, передает Цензор.НЕТ.
Видео было ранее обнародовано в соцсетях.
"Работники управления полиции в метрополитене с привлечением сотрудников криминального анализа установили личность нарушителя - им оказался 22-летний местный житель, студент столичного университета, который в погоне за "эксклюзивными" видео пренебрег личной безопасностью и безопасностью других пассажиров", - говорится в сообщении.
В отношении молодого человека составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
Ему грозит наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
во дають ще і випускають за кордон а там по факту кого спіймають ті і воюють
Не верю
УКиєві розбирати те що накоїли кацапи. Нехай побачить тіла загиблих.