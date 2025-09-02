УКР
Спустився по ескалатору на велосипеді: у Києві затримали 22-річного студента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 22-річного студента, який їхав по ескалатору на станції метро "Арсенальна" на велосипеді.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції столиці, передає Цензор.НЕТ.

Відео було раніше оприлюднене у соцмережах.

"Працівники управління поліції в метрополітені із залученням співробітників кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 22-річний місцевий мешканець, студент столичного університету, який у погоні за "ексклюзивними" відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Щодо молодика склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Студент на велосипеді їхав по ескалатору на станції Арсенальна
Фото: Джерело
Студент на велосипеді їхав по ескалатору на станції Арсенальна
Фото: Джерело

+15
Дивіться, який здоровий, сильний, вправний. Але служити в 22 роки ніззя, краще йому виїзд за кордон дозволити, а в окопах хай 50-річні дядьки з діабетом та виразкою сидять!
показати весь коментар
02.09.2025 13:31 Відповісти
+9
Їбанутим немає спокою - відривається колесо і ти в когось влітаєш
показати весь коментар
02.09.2025 13:24 Відповісти
+6
Краще б, на якийсь вагон електропотягів заліз, для Тік-Току в останній путь??!!
показати весь коментар
02.09.2025 13:17 Відповісти
Ідіот малолітній, не подумав, що хтось по дорозі може трапитись і може збити.
показати весь коментар
02.09.2025 13:19 Відповісти
На те він і ідіот, як ви пишете, щоб не думати. Добре що в кінці відео він встиг загальмувати та не збив дівчину яка була на ескалаторі.
показати весь коментар
02.09.2025 13:22 Відповісти
22 роки це малолітній?
показати весь коментар
02.09.2025 13:26 Відповісти
у зумерів затримка з розумовим розвитком
показати весь коментар
02.09.2025 14:25 Відповісти
Та я бачу шо у цього дуже велика затримка у розвітку.
показати весь коментар
02.09.2025 14:27 Відповісти
який він малолітній йому 22 малолітні від 16 до 21
во дають ще і випускають за кордон а там по факту кого спіймають ті і воюють
показати весь коментар
02.09.2025 13:59 Відповісти
Черговий малохольний
показати весь коментар
02.09.2025 13:21 Відповісти
На двух пролётах самой глубокой станции в МИРЕ, на одной из центральных станций столицы???? только один человек в самом конце????
Не верю
показати весь коментар
02.09.2025 13:24 Відповісти
Мабуть ви не киянин, якщо таке написали. Арсенальна в будні дні пізно ввечері і до війни була малолюдною. Пишу з власного досвіду оскільки працював в офісі в сусідньому будинку біля входу на цю станцію. І добре памʼятаю що були випадки коли тільки я один спускався або піднімався по тих двох ескалаторах. Тому ви можете вірити чи не вірити але це відео справжнє.
показати весь коментар
02.09.2025 14:28 Відповісти
Нажаль цей дебільнуватий 22 річний утирок не впав та не звернув соби свою тупу макітру так шоб дивився б не попереду себе а позаду. А краще шоб міг вільно крутити тупою башкою на 360 градусів.
показати весь коментар
02.09.2025 13:25 Відповісти
а такі тупі і не гинуть мабуть мають малі травми коли падають з 5-9 поверху бо не мають мізків у мене знайомий на Новий рік поліз на дах 5 єтажки антену повертати з'їхав і впав у кущі пролежав у знайомій і тільки через сутки викликали скору бо бачите піднялась темпиратура а так все добре
показати весь коментар
02.09.2025 14:06 Відповісти
Дайте його данні. Таке не можна залишати не покаравши відповідно.
показати весь коментар
02.09.2025 13:25 Відповісти
Чи ж не подія для обговорень!!!
показати весь коментар
02.09.2025 13:28 Відповісти
Кончене...
показати весь коментар
02.09.2025 13:38 Відповісти
Так зване "майбутнє України" яке ні в якому випадку не можна мобілізувати. Тільки копняком під зад через кордон.
показати весь коментар
02.09.2025 13:45 Відповісти
Транспорт конфіскувати, штраф великий і громадські роботи.
УКиєві розбирати те що накоїли кацапи. Нехай побачить тіла загиблих.
показати весь коментар
02.09.2025 13:48 Відповісти
100 500 на ліууваня на СТРОЙКІ КИЇВА
показати весь коментар
02.09.2025 14:08 Відповісти
контент екстремальний
показати весь коментар
02.09.2025 13:52 Відповісти
Які молодці зловили малолєтку! Злочин НАДТЯЖКИЙ! Хтось постраждав доречі? Мусорня галіма тільки з студентами та бабцями на базарі "герої" ,а на фронт бажаючих нема!
показати весь коментар
02.09.2025 13:53 Відповісти
а ти звідки з дівану чи з верхоної ради за ЗЕ дипутатів
показати весь коментар
02.09.2025 14:10 Відповісти
Aleksandr Povoroznuk а ти з мусарки чи прокурорінвалід?
показати весь коментар
02.09.2025 14:18 Відповісти
чудовий фізичний стан. але у всу не можна, бо "Діти"
показати весь коментар
02.09.2025 14:09 Відповісти
хай лізе на єлектропотяг там краще дуе там же і знімае в тік ток
показати весь коментар
02.09.2025 14:12 Відповісти
 
 