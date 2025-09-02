Спустився по ескалатору на велосипеді: у Києві затримали 22-річного студента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 22-річного студента, який їхав по ескалатору на станції метро "Арсенальна" на велосипеді.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції столиці, передає Цензор.НЕТ.

Відео було раніше оприлюднене у соцмережах.

"Працівники управління поліції в метрополітені із залученням співробітників кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 22-річний місцевий мешканець, студент столичного університету, який у погоні за "ексклюзивними" відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Щодо молодика склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

