Дрон в виде лебедя представили в Польше: он предназначен для разведки. ФОТО

Индустрия дронов

На выставке вооружения MSPO 2025 в Польше презентовали дрон под названием Kaczka.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на свое название, сверху дрона установлено чучело лебедя. Его разработали в Военном институте сухопутных войск.

Он предназначен для скрытой разведки и неожиданных ударов.

Известно, что Kaczka имеет дальность управления до 5 км, но также присутствует автономный режим. Сам дрон представляет собой большую коробку, в которой содержится все оборудование, а сверху установлено чучело лебедя, у которого в голове установлена камера.

Читайте также: Благодаря украинским дронам создана Kill Zone, где враг не может продвигаться без существенных потерь, - Шмыгаль

В Польше представили беспилотник Kaczka в виде лебедя
Фото:PortalMilitarny.pl
В Польше представили беспилотник Kaczka в виде лебедя
Фото:PortalMilitarny.pl

Дрон может перевозить до 10 кг полезной нагрузки. Kaczka является амфибией, может плавать и одновременно имеет колеса.

"В общем, кроме странного вида, он имеет и странное и очень ситуативное назначение. На фоне окружающей среды он будет очень выделяться и привлекать внимание. К тому же может с определенного расстояния его и можно спутать с настоящим лебедем, но вблизи Kaczka вряд ли имеет шансы.

Также надо учесть, что он в любом случае будет иметь более высокую стоимость чем обычный FPV-дрон или другой квадрокоптер, которые имеют значительно большую дальность применения, и намного лучше подойдут для скрытой разведки или неожиданных ударов. Поэтому смысл применения этого изделия остается под сомнением", - отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер

Польша (8644) дроны (4528)
