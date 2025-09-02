Дрон в виде лебедя представили в Польше: он предназначен для разведки. ФОТО
Индустрия дронов
На выставке вооружения MSPO 2025 в Польше презентовали дрон под названием Kaczka.
Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
Несмотря на свое название, сверху дрона установлено чучело лебедя. Его разработали в Военном институте сухопутных войск.
Он предназначен для скрытой разведки и неожиданных ударов.
Известно, что Kaczka имеет дальность управления до 5 км, но также присутствует автономный режим. Сам дрон представляет собой большую коробку, в которой содержится все оборудование, а сверху установлено чучело лебедя, у которого в голове установлена камера.
Дрон может перевозить до 10 кг полезной нагрузки. Kaczka является амфибией, может плавать и одновременно имеет колеса.
"В общем, кроме странного вида, он имеет и странное и очень ситуативное назначение. На фоне окружающей среды он будет очень выделяться и привлекать внимание. К тому же может с определенного расстояния его и можно спутать с настоящим лебедем, но вблизи Kaczka вряд ли имеет шансы.
Также надо учесть, что он в любом случае будет иметь более высокую стоимость чем обычный FPV-дрон или другой квадрокоптер, которые имеют значительно большую дальность применения, и намного лучше подойдут для скрытой разведки или неожиданных ударов. Поэтому смысл применения этого изделия остается под сомнением", - отмечает издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для голодного чи переляканого кацапа така замануха, щоб постріляти - це прикольний подарунок-квест... а для розробників - дарма викинуті гроші спонсорів...
розробляйте вже краще "черепаху чи бревно або просто острівець з очерету"..