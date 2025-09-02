Дрон у вигляді лебедя презентували в Польщі: він призначений для розвідки. ФОТО

Індустрія дронів

На виставці озброєння MSPO 2025 у Польщі презентували дрон під назвою Kaczka.

Про це пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Попри свою назву, зверху дрону встановлено опудало лебедя. Його розробили у Військовому інституті сухопутних військ.

Він призначений для прихованої розвідки та несподіваних ударів.

Відомо, що Kaczka має дальність керування до 5 км, але також присутній автономний режим. Сам дрон є великою коробкою, в які містить все обладнання, а зверху встановлено опудало лебедя, у якого в голові встановлено камеру.

Дрон може перевозити до 10 кг корисного навантаження. Kaczka є амфібією, може плавати та водночас має колеса.

"Загалом, окрім дивного вигляду, він має й дивне та дуже ситуативне призначення. На фоні навколишнього середовища він буде дуже виділятись й привертати увагу. До того ж може з певної відстані його й можна сплутати зі справжнім лебедем, але зблизька Kaczka навряд має шанси.

Також треба врахувати, що він в будь-якому випадку буде мати вищу вартість ніж звичайний FPV-дрон чи інший квадрокоптер, які мають значно більшу дальність застосування, й на багато краще підійдуть для прихованої розвідки чи несподіваних ударів. Тому сенсу застосування цього виробу залишається під сумнівом", - зазначає видання.

