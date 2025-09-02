УКР
Дрон у вигляді лебедя презентували в Польщі: він призначений для розвідки. ФОТО

Індустрія дронів

На виставці озброєння MSPO 2025 у Польщі презентували дрон під назвою Kaczka.

Про це пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Попри свою назву, зверху дрону встановлено опудало лебедя. Його розробили у Військовому інституті сухопутних військ.

Він призначений для прихованої розвідки та несподіваних ударів.

Відомо, що Kaczka має дальність керування до 5 км, але також присутній автономний режим. Сам дрон є великою коробкою, в які містить все обладнання, а зверху встановлено опудало лебедя, у якого в голові встановлено камеру.

Читайте також: Завдяки українським дронам створено Kill Zone, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат, - Шмигаль

У Польщі презентували безпілотник Kaczka у вигляді лебедя
Фото:PortalMilitarny.pl
У Польщі презентували безпілотник Kaczka у вигляді лебедя
Фото:PortalMilitarny.pl

Дрон може перевозити до 10 кг корисного навантаження. Kaczka є амфібією, може плавати та водночас має колеса.

"Загалом, окрім дивного вигляду, він має й дивне та дуже ситуативне призначення. На фоні навколишнього середовища він буде дуже виділятись й привертати увагу. До того ж може з певної відстані його й можна сплутати зі справжнім лебедем, але зблизька Kaczka навряд має шанси.

Також треба врахувати, що він в будь-якому випадку буде мати вищу вартість ніж звичайний FPV-дрон чи інший квадрокоптер, які мають значно більшу дальність застосування, й на багато краще підійдуть для прихованої розвідки чи несподіваних ударів. Тому сенсу застосування цього виробу залишається під сумнівом", - зазначає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр

Автор: 

Польща (8787) дрони (5404)
+16
Здається мені, що це якась *****
02.09.2025 16:24 Відповісти
+9
Де захисники природи? Кацапи всіх лебедів переб'ють.
02.09.2025 16:23 Відповісти
+4
Аналоговнет.
02.09.2025 16:25 Відповісти
