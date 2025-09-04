Россияне нанесли удар по Одессе: загорелся склад. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар БПЛА по Одессе, в результате чего загорелся склад.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль
Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кот Бегемот
показать весь комментарий04.09.2025 08:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Ігор Петрович
показать весь комментарий04.09.2025 09:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль