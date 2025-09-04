Россияне нанесли удар по Одессе: загорелся склад. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар БПЛА по Одессе, в результате чего загорелся склад.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль



Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.



По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.

Также читайте: В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БпЛА, - мэр

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины