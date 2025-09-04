РУС
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
2 100 7

Россияне нанесли удар по Одессе: загорелся склад. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 4 сентября российские войска нанесли удар БПЛА по Одессе, в результате чего загорелся склад.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль

Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.

Также читайте: В Одессе раздаются взрывы, город под атакой БпЛА, - мэр

Оккупанты атаковали Одессу 4 сентября
Фото: ГСЧС Украины
обстрел (29340) Одесса (8015) Одесская область (3804) ГСЧС (5116) Одесский район (271)
І шо там деякі одесити кукурікали : Одесса - русский город? І що вони прокукурікають зараз?
показать весь комментарий
04.09.2025 08:28 Ответить
він не правий в одному, ті що топили за кацапів і продовжат за них топити, але то що підарів аж занадто на одне місто то це не заперечети.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:30 Ответить
 
 