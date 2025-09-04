Росіяни вдарили по Одесі: зайнявся склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 4 вересня російські війська завдали удару БпЛА по Одесі, унаслідок чого зайнявся склад.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджено вантажний автомобіль



Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.



За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає.

Фото: ДСНС України

