Росіяни вдарили по Одесі: зайнявся склад. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 4 вересня російські війська завдали удару БпЛА по Одесі, унаслідок чого зайнявся склад.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджено вантажний автомобіль
Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.
За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає.
