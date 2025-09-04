Россияне нанесли артиллерийский удар по Беленькому в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Беленькое в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как отмечается, в результате вражеской атаки получила ранения 53-летняя женщина.



Повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения.

"Получила ранения жительница одного из домов. Она госпитализирована - женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Фото: Глава ОВА Иван Федоров / телеграм-канал

