Россияне нанесли артиллерийский удар по Беленькому в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 4 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Беленькое в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеской атаки получила ранения 53-летняя женщина.
Повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения.
"Получила ранения жительница одного из домов. Она госпитализирована - женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
