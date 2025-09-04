РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8876 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
489 0

Россияне нанесли артиллерийский удар по Беленькому в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома, ЛЭП и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Беленькое в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки получила ранения 53-летняя женщина.

Повреждены жилые дома, линии электро- и газоснабжения.

Также смотрите: Четыре человека ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Получила ранения жительница одного из домов. Она госпитализирована - женщина получает всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Обстрел Беленького в Запорожье
Фото: Глава ОВА Иван Федоров / телеграм-канал
Обстрел Беленького в Запорожье
Фото: Глава ОВА Иван Федоров / телеграм-канал
Обстрел Беленького в Запорожье
Фото: Председатель ОВА Иван Федоров / телеграм-канал
Обстрел Беленького в Запорожье
Фото: Председатель ОВА Иван Федоров / телеграм-канал

Автор: 

обстрел (29340) Запорожская область (3483) Запорожский район (232) Беленькое (12)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 