Росіяни вдарили з артилерії по Біленькому на Запоріжжі: поранено жінку, пошкоджено будинки, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Біленьке в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки зазнала поранень 53-річна жінка.

Пошкоджені житлові будинки, лінії електро- та газопостачання.

"Дістала поранень мешканка одного з будинків. Її ушпиталено - жінка отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Біленького на Запоріжжі
Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал
Обстріл Біленького на Запоріжжі
Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал
Обстріл Біленького на Запоріжжі
Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал
Обстріл Біленького на Запоріжжі
Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал

обстріл (30674) Запорізька область (4018) Запорізький район (238) Біленьке (12)
