Росіяни вдарили з артилерії по Біленькому на Запоріжжі: поранено жінку, пошкоджено будинки, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Біленьке в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки зазнала поранень 53-річна жінка.
Пошкоджені житлові будинки, лінії електро- та газопостачання.
"Дістала поранень мешканка одного з будинків. Її ушпиталено - жінка отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
