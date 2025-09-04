Росіяни вдарили з артилерії по Біленькому на Запоріжжі: поранено жінку, пошкоджено будинки, ЛЕП та газогін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Біленьке в Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки зазнала поранень 53-річна жінка.



Пошкоджені житлові будинки, лінії електро- та газопостачання.

"Дістала поранень мешканка одного з будинків. Її ушпиталено - жінка отримує всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Фото: Голова ОВА Іван Федоров / телеграм-канал

