В Одессе во время ночной атаки РФ повреждено здание ГРАГС, - Минюст. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 сентября в Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждено здание Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе повреждено здание Минюста во время ночной атаки РФ
Фото: Министерство юстиции Украины

"Этой ночью в Одессе в результате попадания беспилотного летательного аппарата в соседний жилой дом было повреждено помещение Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Минюста", - говорится в сообщении.

В помещении повреждены окна, входные и внутренние двери. Пострадавших и погибших нет. Сейчас осуществляются мероприятия по устранению последствий повреждений.

В Минюсте отметили, что ведомство продолжает обеспечивать предоставление услуг гражданам несмотря на обстрелы и повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ночной атаки россиян Черноморск остается без света, ремонтные работы продолжаются, - ОГА

Министерство юстиции Украины
Фото: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины
Фото: Министерство юстиции Украины
Министерство юстиции Украины
Фото: Министерство юстиции Украины

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек пострадал в результате ракетного удара по складу с зерном на Одесчине. ФОТОрепортаж

ЗАГС (18) обстрел (29379) Одесса (8016) Одесская область (3811) Одесский район (275)
