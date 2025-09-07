В Одессе во время ночной атаки РФ повреждено здание ГРАГС, - Минюст. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 сентября в Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждено здание Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью в Одессе в результате попадания беспилотного летательного аппарата в соседний жилой дом было повреждено помещение Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Минюста", - говорится в сообщении.

В помещении повреждены окна, входные и внутренние двери. Пострадавших и погибших нет. Сейчас осуществляются мероприятия по устранению последствий повреждений.

В Минюсте отметили, что ведомство продолжает обеспечивать предоставление услуг гражданам несмотря на обстрелы и повреждения.

