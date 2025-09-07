В Одесі під час нічної атаки РФ пошкоджено будівлю ДРАЦС, - Мін’юст. ФОТОрепортаж
У ніч на 7 вересня в Одесі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено будівлю Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.
Про це повідомила пресслужба Мін’юсту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі в Одесі внаслідок влучання безпілотного літального апарата в сусідній житловий будинок було пошкоджено приміщення Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Мін’юсту", - ідеться у повідомленні.
У приміщенні пошкоджені вікна, вхідні та внутрішні двері. Постраждалих і загиблих немає. Наразі здійснюються заходи з усунення наслідків пошкоджень.
У Мін'юсті зазначили, що відомство продовжує забезпечувати надання послуг громадянам попри обстріли і пошкодження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль