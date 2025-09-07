УКР
В Одесі під час нічної атаки РФ пошкоджено будівлю ДРАЦС, - Мін’юст. ФОТОрепортаж

У ніч на 7 вересня в Одесі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено будівлю Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

В Одесі пошкоджено будівлю Мін’юсту під час нічної атаки РФ
"Цієї ночі в Одесі внаслідок влучання безпілотного літального апарата в сусідній житловий будинок було пошкоджено приміщення Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Мін’юсту", - ідеться у повідомленні.

У приміщенні пошкоджені вікна, вхідні та внутрішні двері. Постраждалих і загиблих немає. Наразі здійснюються заходи з усунення наслідків пошкоджень.

У Мін'юсті зазначили, що відомство продовжує забезпечувати надання послуг громадянам попри обстріли і пошкодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після нічної атаки росіян Чорноморськ залишається без світла, ремонтні роботи тривають, - ОВА

Міністерство юстиції України
Міністерство юстиції України
Міністерство юстиції України
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина постраждала внаслідок ракетного удару по складу із зерном на Одещині. ФОТОрепортаж

