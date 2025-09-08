В Кременчуге спасатели организовали переправу через Днепр после атаки дронов. ВИДЕО+ФОТО
В результате вражеской атаки беспилотниками был поврежден мост через Днепр в городе Кременчуг. Для проведения срочных ремонтных работ движение временно перекрыли.
Спасатели отделения аварийно-спасательных и специальных работ на водных объектах Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Полтавщины сразу организовали переправку через реку тех, кто больше всего нуждался в помощи, передает Цензор.НЕТ.
На время проведения ремонтных работ спасатели помогали жителям добраться до другого берега города. Так, чрезвычайники осуществили транспортировку женщины и ребенка, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
показуха їхххбана