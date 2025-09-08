В Кременчуге спасатели организовали переправу через Днепр после атаки дронов. ВИДЕО+ФОТО

В результате вражеской атаки беспилотниками был поврежден мост через Днепр в городе Кременчуг. Для проведения срочных ремонтных работ движение временно перекрыли.

Спасатели отделения аварийно-спасательных и специальных работ на водных объектах Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Полтавщины сразу организовали переправку через реку тех, кто больше всего нуждался в помощи, передает Цензор.НЕТ.

На время проведения ремонтных работ спасатели помогали жителям добраться до другого берега города. Так, чрезвычайники осуществили транспортировку женщины и ребенка, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.





