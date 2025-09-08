РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости Фото Удар россиян по Полтавщине
2 742 7

В Кременчуге спасатели организовали переправу через Днепр после атаки дронов. ВИДЕО+ФОТО

В результате вражеской атаки беспилотниками был поврежден мост через Днепр в городе Кременчуг. Для проведения срочных ремонтных работ движение временно перекрыли.

Спасатели отделения аварийно-спасательных и специальных работ на водных объектах Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Полтавщины сразу организовали переправку через реку тех, кто больше всего нуждался в помощи, передает Цензор.НЕТ.

На время проведения ремонтных работ спасатели помогали жителям добраться до другого берега города. Так, чрезвычайники осуществили транспортировку женщины и ребенка, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.

осбтрил
осбтрил

Также читайте: В Кременчуге после атаки РФ восстановили электроснабжение и движение по автомобильному мосту

Автор: 

Кременчуг (380) спасатели (209) Полтавская область (1261) Кременчугский район (48)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Супер-пупер новина!
показать весь комментарий
08.09.2025 14:47 Ответить
І що жти за вилупок такий хоч не радіти та всеж чи кацапсячого роду ?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:04 Ответить
Стиль спілкування --кацапа і малороса. Я радуюсь,коли мої близькі на фронті відбили чергову атаку фашиста-путіна і самі залишились живі. А якщо ви ще і лох,то для вас це велика новина,що перевезли людину через річку.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:09 Ответить
Вася , так сказали коли ти родився ?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:06 Ответить
Translator

показуха їхххбана
показать весь комментарий
08.09.2025 15:22 Ответить
Ни себе уя, удар дроном.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:39 Ответить
Вчора казали, що рух по мосту відновлено, то навіщо тоді цей мазохізм? Чи збрехали?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:45 Ответить
 
 