УКР
У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро після атаки дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками було пошкоджено міст через Дніпро у місті Кременчук. Для проведення термінових ремонтних робіт рух тимчасово перекрили.

Рятувальники відділення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Полтавщини одразу організували переправлення через річку тих, хто найбільше потребував допомоги, передає Цензор.НЕТ.

На час проведення ремонтних робіт рятувальники допомагали мешканцям дістатися іншого берега міста. Так, надзвичайники здійснили транспортування жінки та дитини, які потребували невідкладної медичної допомоги.

Також читайте: В Кременчуці після атаки РФ відновили електропостачання та рух автомобільним мостом

Кременчук (325) рятувальники (170) Полтавська область (1222) Кременчуцький район (49)
"Супер-пупер новина!
08.09.2025 14:47 Відповісти
І що жти за вилупок такий хоч не радіти та всеж чи кацапсячого роду ?
08.09.2025 15:04 Відповісти
Стиль спілкування --кацапа і малороса. Я радуюсь,коли мої близькі на фронті відбили чергову атаку фашиста-путіна і самі залишились живі. А якщо ви ще і лох,то для вас це велика новина,що перевезли людину через річку.
08.09.2025 15:09 Відповісти
Вася , так сказали коли ти родився ?
08.09.2025 15:06 Відповісти
показуха їхххбана
08.09.2025 15:22 Відповісти
Ни себе уя, удар дроном.
08.09.2025 15:39 Відповісти
Вчора казали, що рух по мосту відновлено, то навіщо тоді цей мазохізм? Чи збрехали?
08.09.2025 15:45 Відповісти
 
 