У Кременчуці рятувальники організували переправу через Дніпро після атаки дронів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками було пошкоджено міст через Дніпро у місті Кременчук. Для проведення термінових ремонтних робіт рух тимчасово перекрили.

Рятувальники відділення аварійно-рятувальних та спеціальних робіт на водних об’єктах Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Полтавщини одразу організували переправлення через річку тих, хто найбільше потребував допомоги, передає Цензор.НЕТ.

На час проведення ремонтних робіт рятувальники допомагали мешканцям дістатися іншого берега міста. Так, надзвичайники здійснили транспортування жінки та дитини, які потребували невідкладної медичної допомоги.





