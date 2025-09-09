Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко. ФОТО
В воскресенье, 7 сентября, во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб оператор-постановщик телепроектов Денис (Бес) Пономаренко, который после начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем вступил в ряды ВСУ.
Печальную весть сообщили в компании Starlight Media, информирует Цензор.НЕТ.
Денис Пономаренко работал в компании с 2009 года. Он был оператором и оператором-постановщиком ряда известных телевизионных проектов, в частности, "Битва экстрасенсов", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцуют все", "Феномен", "КУБ", "Детектор лжи", "Сердца трех" и других.
Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Денис Пономаренко добровольцем вступил в ряды Сил обороны Украины.
Военный стал командиром минометного расчета и держал две почетные награды.
Денис Пономаренко погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.
У погибшего защитника осталась жена и сын.
Добре, що про це знають набагато більше, і Західні партнери!!