Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко. ФОТО

В воскресенье, 7 сентября, во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб оператор-постановщик телепроектов Денис (Бес) Пономаренко, который после начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем вступил в ряды ВСУ.

Печальную весть сообщили в компании Starlight Media, информирует Цензор.НЕТ.

Денис Пономаренко работал в компании с 2009 года. Он был оператором и оператором-постановщиком ряда известных телевизионных проектов, в частности, "Битва экстрасенсов", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцуют все", "Феномен", "КУБ", "Детектор лжи", "Сердца трех" и других.

Денис Пономаренко

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Денис Пономаренко добровольцем вступил в ряды Сил обороны Украины.

Военный стал командиром минометного расчета и держал две почетные награды.

Денис Пономаренко погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

У погибшего защитника осталась жена и сын.

потери (4545) добровольцы (1207) война в Украине (6032)
Співчуття рідним та близьким.
09.09.2025 00:04 Ответить
Герою Воїну України Слава !!!🙏🇺🇦
09.09.2025 00:38 Ответить
Українці боронять життям Волю України, а оточення зеленського, на кшалт, приблуд95, міндіча, шиферів-недострєльонних, кисліциних, шурми, сіддівських, генпрокурорських, та інших осіб, крадуть своїми аферами гроші на крові Українців з будівництва інженерних споруд, і їх, па тіхаму в лєс, зеленський спроваджує за кордон!
Добре, що про це знають набагато більше, і Західні партнери!!
09.09.2025 00:46 Ответить
Біль.🥀🥀
09.09.2025 07:15 Ответить
В той час як в нас гинуть кращі ,в ворога біосміття(зеки ,бидло лднр,маргінали ,алкоголіки нац. мени ітп). Вічна пам'ять герою.
09.09.2025 07:49 Ответить
 
 