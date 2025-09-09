УКР
Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко. ФОТО

У неділю, 7 вересня, під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув оператор-постановник телепроєктів Денис (Бес) Пономаренко, який після початку повномасштабного вторгнення РФ добровольцем вступив до лав ЗСУ.

Сумну звістку повідомили у компанії Starlight Media, інформує Цензор.НЕТ.

Денис Пономаренко працював у компанії з 2009 року. Він був оператором та оператором-постановником низки відомих телевізійних проєктів, зокрема, "Битва екстрасенсів", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох" та інших.

Денис Пономаренко

Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Денис Пономаренко добровольцем долучився до лав Сил оборони України. 

Військовий став командиром мінометного розрахунку та тримав дві почесні відзнаки.

Денис Пономаренко загинув під час виконання бойового завдання загинув на Харківщині.

У загиблого захисника залишилася дружина та син.

втрати (4558) добровольці (959) війна в Україні (6078)
Співчуття рідним та близьким.
Герою Воїну України Слава !!!🙏🇺🇦
Українці боронять життям Волю України, а оточення зеленського, на кшалт, приблуд95, міндіча, шиферів-недострєльонних, кисліциних, шурми, сіддівських, генпрокурорських, та інших осіб, крадуть своїми аферами гроші на крові Українців з будівництва інженерних споруд, і їх, па тіхаму в лєс, зеленський спроваджує за кордон!
Добре, що про це знають набагато більше, і Західні партнери!!
