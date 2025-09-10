Сутки в Херсонской области: в результате российских обстрелов ранены 4 человека, среди них – 2 полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об оперативной ситуации в области сообщили в телеграмм-канале Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В результате российских обстрелов ранены четыре человека, среди пострадавших - двое полицейских
Под огневым поражением армии РФ находились 20 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены шесть частных домов, медицинское учреждение, служебный автомобиль полиции и шесть гражданских автомобилей, газопровод.
В Белозерской громаде российские военные атаковали ударным дроном блокпост. Двое полицейских в возрасте 39 и 40 лет получили контузии.
В Томиной Балке из-за сбрасывания с БпЛА пострадал 60-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль