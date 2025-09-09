Количество дронных атак на Херсонщине возросло, - ОВА
По сравнению с последней неделей августа количество российских дроновых атак на Херсонщине возросло.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Если сравнивать с последней неделей августа, то количество российских дроновых атак возросло. Так, с 25 по 31 августа враг запустил 1800 дронов, а уже на прошлой неделе - более 2200 дронов", - отметил он в эфире телемарафона.
Из этого количества 81% уничтожили украинские военные.
Прокудин заявил, что сегодня треть областного бюджета работает именно на оборону.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Vesela
показать весь комментарий09.09.2025 15:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль