Количество дронных атак на Херсонщине возросло, - ОВА

Россияне чаще атакуют Херсонскую область дронами. Что известно?

По сравнению с последней неделей августа количество российских дроновых атак на Херсонщине возросло.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Если сравнивать с последней неделей августа, то количество российских дроновых атак возросло. Так, с 25 по 31 августа враг запустил 1800 дронов, а уже на прошлой неделе - более 2200 дронов", - отметил он в эфире телемарафона.

Из этого количества 81% уничтожили украинские военные.

Прокудин заявил, что сегодня треть областного бюджета работает именно на оборону.

Читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены пять человек, повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Хіба тільки на Херсонщині?
