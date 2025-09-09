УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
110 1

РФ збільшила кількість дронових атак на Херсонщину протягом тижня з 1,8 тис. до 2,2 тис., - ОВА

Росіяни частіше атакують Херсонщину дронами. Що відомо?

Порівняно з останнім тижнем серпня кількість російських дронових атак на Херсонщині зросла.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з останнім тижнем серпня, то кількість російських дронових атак зросла. Так, з 25 по 31 серпня ворог запустив 1800 дронів, а вже минулого тижня – більш ніж 2200 дронів", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Із цієї кількості 81% знищили українські військові.

Прокудін заявив, що сьогодні третина обласного бюджету працює саме на оборону.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено п’ятьох людей, пошкоджено будинки, медичний заклад та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30786) дрони (5458) Херсонська область (6191)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба тільки на Херсонщині?
показати весь коментар
09.09.2025 15:39 Відповісти
 
 