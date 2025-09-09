РФ збільшила кількість дронових атак на Херсонщину протягом тижня з 1,8 тис. до 2,2 тис., - ОВА

Порівняно з останнім тижнем серпня кількість російських дронових атак на Херсонщині зросла.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з останнім тижнем серпня, то кількість російських дронових атак зросла. Так, з 25 по 31 серпня ворог запустив 1800 дронів, а вже минулого тижня – більш ніж 2200 дронів", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Із цієї кількості 81% знищили українські військові.

Прокудін заявив, що сьогодні третина обласного бюджету працює саме на оборону.

