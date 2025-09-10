УКР
Доба на Херсонщині: внаслідок російських обстрілів поранено 4 людей, серед них – 2 поліцейських. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області повідомили у телеграм-каналі Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок російських обстрілів поранено чотирьох людей, серед постраждалих – двоє поліцейських

Під вогневим ураженням армії РФ перебували 20 населених пунктів. В результаті обстрілів пошкоджено шість приватних будинків, медичний заклад, службовий автомобіль поліції та шість цивільних автівок, газопровід. 

У Білозерській громаді російські військові атакували ударним дроном блокпост. Двоє поліцейських віком 39 та 40 років отримали контузії.

У Томиній Балці через скид із БпЛА постраждав 60-річний чоловік.

