3 134 24

Таможенники обнаружили в посылке в Канаду валюту на сумму 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Таможенники пресекли попытку незаконно переслать почтовой посылкой валюту из Украины в Канаду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможслужбу.

Международное почтовое отправление направлялось из Украины в Канаду. В декларации было указано непонятное: "образец/18/1.5/17 долларов США". Во время таможенного досмотра и открылась настоящая "начинка" посылки.

валюта в посылке в Канаду

Внутри - металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. Настоящая "изюминка" скрывалась именно в них - 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составляет 1 675 925 гривен.

валюта в посылке
валюта в посылке


валюта в посылке

Это одна из крупнейших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время, отметили в Гостаможслужбе.

валюта в посылке в Канаду

Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего, запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты и другие ценные предметы без объявленной ценности, если это не предусмотрено национальным законодательством стран отправления и назначения. Поэтому Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины - пересылка в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к пересылке законодательством Украины и актами Всемирного почтового союза. Средства изъяты до решения суда.

валюта (3077) контрабанда (2413) таможня (1977)
Топ комментарии
+18
Хтось продав житло та вислав біженцям в Канаду їхні гроші. І тут наші упирі вирішили це забрати. Браво. Нічого не скажеш.
10.09.2025 22:00 Ответить
+12
"кілька упаковок з-під шоколадних виробів." Підозрюю що упаковки не рошеновські.Тоді б заговолок би був-:Барига валюту тоннами до гамерики відправляє!"
10.09.2025 22:00 Ответить
+9
Так це для Крупи гроші висилають, чи тільки приблудам95???
10.09.2025 21:59 Ответить
10.09.2025 21:59 Ответить
10.09.2025 22:00 Ответить
Це мабуть якісь старі люди відправили заощадження, бо молодь купила б крипту і відправила б без проблем.... сподіваюсь через суд відправник зможе довести походження коштів і поверне собі.
10.09.2025 22:04 Ответить
А если адвокат дока, докажет что двадцать гринов на почте украли.
Маленький мальчик пишет открытку деду Морозу. А ещё пришли мне дедушка Мороз новые валяночки, шарфик и варежки. Живем мы бедно, и в холода меня в школу родители не пускают.
На почте почитали, пожалели мальчика. Купили ему шубку шапочку и валяночки. И от имени деда Мороза отправили.
На следующий год мальчик пишет новую открытку.
Спасибо дедушка за новые вещи, а варежки и шарфик на почте украли. Сволочи
10.09.2025 22:41 Ответить
10.09.2025 22:00 Ответить
Теж мені статок, у нас ухилянти за переправу буває сумарно платять на багато більше
10.09.2025 22:02 Ответить
Без жартів. Хтось дуже влетів. Здається кур'єр вирішив не ризикувати
10.09.2025 22:05 Ответить
З Канади наркоту отримували? Дурнішого не придумаєш.
10.09.2025 22:10 Ответить
Не можу повірити що в Україні ще залишились такі тупі люди.
Я посилці навіть джинси ни довірю.
Колись слав, в Україну доходить і пропадає.
10.09.2025 22:06 Ответить
Бабушка, когда из деревни, письмо присылала всегда рубль на кино и мороженное вкладывала
10.09.2025 22:43 Ответить
Афуєть каг работают, а от 30 млн. еврів ГОТІВКИ( 6 повних чумайданів), у хГаспажи катівцкай, в 2022, чомусь - нывыявыли, дивина тай годі з тою мытныцаю.
10.09.2025 22:10 Ответить
Що це?Бомжі у кабміні?..позорно..дуже позорно..нищеброди...
10.09.2025 22:14 Ответить
яка пильна митниця. А статки керівної ланки цієї організації не хочете опублікувати !?
10.09.2025 22:15 Ответить
гре* ана зеленська шобла , грабують Україну міліардами ,а люди своє продане майно ,неможуть перевести ...
10.09.2025 22:16 Ответить
Помножте на тисячу і буде вам те, що зелені гадьониши крадуть за хвилину
10.09.2025 22:16 Ответить
Не заздрій, ти вкрав би більше
10.09.2025 22:21 Ответить
Віддайте людям ці "крихти", Що не видно по сумі, що це "білі" гроші.?
****** митні таке за декілька днів наскирдовують по СВОЇХ кишенях.
Спеціально в гривні перевели для "ехвекту". ПОЗОРИСЬКО
10.09.2025 22:24 Ответить
Білі гроші переправляють банківським переказом.
10.09.2025 22:38 Ответить
Ото патріоти живуть на Хермоса Біч, Каліфорніа, прапори та усі діла. Одна надія на бусіфікованих, Азов, мусоров, і Корчиньского.
10.09.2025 22:45 Ответить
Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего, запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты Источник: https://censor.net/ru/p3573443
"А вчера, у всей мишпухи, праздник выдался на диво. 40 долларов прислали брат с женой из Тель-Авива."
10.09.2025 22:46 Ответить
А де фото заплаканих митників фіксующих весь процес огляду й розпаковки з перерахунком усіх наявних у посилці грошей? Чи забули включити відео з початку?
10.09.2025 23:20 Ответить
и что теперь? не вернут? как забрать их обратно?
10.09.2025 23:44 Ответить
 
 