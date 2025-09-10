Таможенники обнаружили в посылке в Канаду валюту на сумму 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Таможенники пресекли попытку незаконно переслать почтовой посылкой валюту из Украины в Канаду.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможслужбу.

Международное почтовое отправление направлялось из Украины в Канаду. В декларации было указано непонятное: "образец/18/1.5/17 долларов США". Во время таможенного досмотра и открылась настоящая "начинка" посылки.

Внутри - металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. Настоящая "изюминка" скрывалась именно в них - 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составляет 1 675 925 гривен.









Это одна из крупнейших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время, отметили в Гостаможслужбе.

Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего, запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты и другие ценные предметы без объявленной ценности, если это не предусмотрено национальным законодательством стран отправления и назначения. Поэтому Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины - пересылка в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к пересылке законодательством Украины и актами Всемирного почтового союза. Средства изъяты до решения суда.