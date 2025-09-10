Таможенники обнаружили в посылке в Канаду валюту на сумму 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж
Таможенники пресекли попытку незаконно переслать почтовой посылкой валюту из Украины в Канаду.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гостаможслужбу.
Международное почтовое отправление направлялось из Украины в Канаду. В декларации было указано непонятное: "образец/18/1.5/17 долларов США". Во время таможенного досмотра и открылась настоящая "начинка" посылки.
Внутри - металлические миски, лекарственное средство и несколько упаковок из-под шоколадных изделий. Настоящая "изюминка" скрывалась именно в них - 35 100 долларов США и 7 350 канадских долларов. В пересчете по курсу НБУ на день пересылки это составляет 1 675 925 гривен.
Это одна из крупнейших сумм, найденных в международных почтовых отправлениях за последнее время, отметили в Гостаможслужбе.
Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего, запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты и другие ценные предметы без объявленной ценности, если это не предусмотрено национальным законодательством стран отправления и назначения. Поэтому Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины - пересылка в международных почтовых отправлениях товаров, запрещенных к пересылке законодательством Украины и актами Всемирного почтового союза. Средства изъяты до решения суда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маленький мальчик пишет открытку деду Морозу. А ещё пришли мне дедушка Мороз новые валяночки, шарфик и варежки. Живем мы бедно, и в холода меня в школу родители не пускают.
На почте почитали, пожалели мальчика. Купили ему шубку шапочку и валяночки. И от имени деда Мороза отправили.
На следующий год мальчик пишет новую открытку.
Спасибо дедушка за новые вещи, а варежки и шарфик на почте украли. Сволочи
Я посилці навіть джинси ни довірю.
Колись слав, в Україну доходить і пропадає.
****** митні таке за декілька днів наскирдовують по СВОЇХ кишенях.
Спеціально в гривні перевели для "ехвекту". ПОЗОРИСЬКО
"А вчера, у всей мишпухи, праздник выдался на диво. 40 долларов прислали брат с женой из Тель-Авива."