Митники виявили у посилці до Канади валюти на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Митники зупинили спробу незаконно переслати поштовою посилкою валюту з України до Канади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.

Міжнародне поштове відправлення прямувало з України до Канади. У декларації було вказано незрозуміле: "зразок/18/1.5/17 доларів США". Під час митного огляду і відкрилася справжня "начинка" посилки.

Усередині — металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. Справжня "родзинка" ховалася саме в них — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оголосив відкритий конкурс на посаду голови Державної митної служби, - Свириденко





Це одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час, зазначили у Держмитслужбі.

Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення. Тож Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України — пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання законодавством України та актами Всесвітнього поштового союзу. Кошти вилучено до рішення суду.