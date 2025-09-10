УКР
1 974 22

Митники виявили у посилці до Канади валюти на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Митники зупинили спробу незаконно переслати поштовою посилкою валюту з України до Канади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.

Міжнародне поштове відправлення прямувало з України до Канади. У декларації було вказано незрозуміле: "зразок/18/1.5/17 доларів США". Під час митного огляду і відкрилася справжня "начинка" посилки.

валюта у посилці в Канаду

Усередині — металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. Справжня "родзинка" ховалася саме в них — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.

валюта в посилці
валюта в посилці

валюта в посилці

Це одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час, зазначили у Держмитслужбі.

валюта у посилці в Канаду

Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення. Тож Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України — пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання законодавством України та актами Всесвітнього поштового союзу. Кошти вилучено до рішення суду.

Хтось продав житло та вислав біженцям в Канаду їхні гроші. І тут наші упирі вирішили це забрати. Браво. Нічого не скажеш.
10.09.2025 22:00 Відповісти
+8
"кілька упаковок з-під шоколадних виробів." Підозрюю що упаковки не рошеновські.Тоді б заговолок би був-:Барига валюту тоннами до гамерики відправляє!"
10.09.2025 22:00 Відповісти
+6
Афуєть каг работают, а от 30 млн. еврів ГОТІВКИ( 6 повних чумайданів), у хГаспажи катівцкай, в 2022, чомусь - нывыявыли, дивина тай годі з тою мытныцаю.
10.09.2025 22:10 Відповісти
Так це для Крупи гроші висилають, чи тільки приблудам95???
10.09.2025 21:59 Відповісти
Це мабуть якісь старі люди відправили заощадження, бо молодь купила б крипту і відправила б без проблем.... сподіваюсь через суд відправник зможе довести походження коштів і поверне собі.
10.09.2025 22:04 Відповісти
А если адвокат дока, докажет что двадцать гринов на почте украли.
Маленький мальчик пишет открытку деду Морозу. А ещё пришли мне дедушка Мороз новые валяночки, шарфик и варежки. Живем мы бедно, и в холода меня в школу родители не пускают.
На почте почитали, пожалели мальчика. Купили ему шубку шапочку и валяночки. И от имени деда Мороза отправили.
На следующий год мальчик пишет новую открытку.
Спасибо дедушка за новые вещи, а варежки и шарфик на почте украли. Сволочи
10.09.2025 22:41 Відповісти
Теж мені статок, у нас ухилянти за переправу буває сумарно платять на багато більше
10.09.2025 22:02 Відповісти
Без жартів. Хтось дуже влетів. Здається кур'єр вирішив не ризикувати
10.09.2025 22:05 Відповісти
З Канади наркоту отримували? Дурнішого не придумаєш.
10.09.2025 22:10 Відповісти
Не можу повірити що в Україні ще залишились такі тупі люди.
Я посилці навіть джинси ни довірю.
Колись слав, в Україну доходить і пропадає.
10.09.2025 22:06 Відповісти
Бабушка, когда из деревни, письмо присылала всегда рубль на кино и мороженное вкладывала
10.09.2025 22:43 Відповісти
Що це?Бомжі у кабміні?..позорно..дуже позорно..нищеброди...
10.09.2025 22:14 Відповісти
яка пильна митниця. А статки керівної ланки цієї організації не хочете опублікувати !?
10.09.2025 22:15 Відповісти
гре* ана зеленська шобла , грабують Україну міліардами ,а люди своє продане майно ,неможуть перевести ...
10.09.2025 22:16 Відповісти
Помножте на тисячу і буде вам те, що зелені гадьониши крадуть за хвилину
10.09.2025 22:16 Відповісти
Не заздрій, ти вкрав би більше
10.09.2025 22:21 Відповісти
Віддайте людям ці "крихти", Що не видно по сумі, що це "білі" гроші.?
****** митні таке за декілька днів наскирдовують по СВОЇХ кишенях.
Спеціально в гривні перевели для "ехвекту". ПОЗОРИСЬКО
10.09.2025 22:24 Відповісти
Білі гроші переправляють банківським переказом.
10.09.2025 22:38 Відповісти
Ото патріоти живуть на Хермоса Біч, Каліфорніа, прапори та усі діла. Одна надія на бусіфікованих, Азов, мусоров, і Корчиньского.
10.09.2025 22:45 Відповісти
Согласно статье 18 Всемирной почтовой конвенции, среди прочего, запрещается вкладывать в международные почтовые отправления монеты, банкноты Источник: https://censor.net/ru/p3573443
"А вчера, у всей мишпухи, праздник выдался на диво. 40 долларов прислали брат с женой из Тель-Авива."
10.09.2025 22:46 Відповісти
 
 