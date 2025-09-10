Митники виявили у посилці до Канади валюти на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж
Митники зупинили спробу незаконно переслати поштовою посилкою валюту з України до Канади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держмитслужбу.
Міжнародне поштове відправлення прямувало з України до Канади. У декларації було вказано незрозуміле: "зразок/18/1.5/17 доларів США". Під час митного огляду і відкрилася справжня "начинка" посилки.
Усередині — металеві миски, лікарський засіб та кілька упаковок з-під шоколадних виробів. Справжня "родзинка" ховалася саме в них — 35 100 доларів США та 7 350 канадських доларів. У перерахунку за курсом НБУ на день пересилання це становить 1 675 925 гривень.
Це одна з найбільших сум, знайдених у міжнародних поштових відправленнях за останній час, зазначили у Держмитслужбі.
Відповідно до статті 18 Всесвітньої поштової конвенції, серед іншого забороняється вкладати у міжнародні поштові відправлення монети, банкноти та інші цінні предмети без оголошеної цінності, якщо це не передбачено національним законодавством країн відправлення та призначення. Тож Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України — пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання законодавством України та актами Всесвітнього поштового союзу. Кошти вилучено до рішення суду.
Маленький мальчик пишет открытку деду Морозу. А ещё пришли мне дедушка Мороз новые валяночки, шарфик и варежки. Живем мы бедно, и в холода меня в школу родители не пускают.
На почте почитали, пожалели мальчика. Купили ему шубку шапочку и валяночки. И от имени деда Мороза отправили.
На следующий год мальчик пишет новую открытку.
Спасибо дедушка за новые вещи, а варежки и шарфик на почте украли. Сволочи
Я посилці навіть джинси ни довірю.
Колись слав, в Україну доходить і пропадає.
****** митні таке за декілька днів наскирдовують по СВОЇХ кишенях.
Спеціально в гривні перевели для "ехвекту". ПОЗОРИСЬКО
"А вчера, у всей мишпухи, праздник выдался на диво. 40 долларов прислали брат с женой из Тель-Авива."