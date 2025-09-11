РУС
На фронте погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

5 сентября 2025 года во время выполнения оперативно-боевого задания в Купянске на Харьковщине погиб 23-летний кикбоксер Денис Фуртас с позывным Фура.

Об этом сообщает Харьковский национальный университет внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Защитник родился 3 августа 2002 года в Харькове. В 2024 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Фуртас был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира по французскому боксу сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров. Неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и мира.

Недавно воин получил звание старшего лейтенанта СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб актер и военный Андрей Синишин. ФОТО

На фронте погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас
Топ комментарии
Царство Небесне.
11.09.2025 20:46 Ответить
Вічна слава Герою!
11.09.2025 20:48 Ответить
Царство небесне! та скільки ще гинутимуть найкращі??? виїбать того путіна в сраку ******.
11.09.2025 20:46 Ответить
11.09.2025 20:46 Ответить
11.09.2025 20:46 Ответить
11.09.2025 20:48 Ответить
СБУ воює, воює реально
Глибока шана та вічна памʼять Герою
11.09.2025 20:49 Ответить
Так Ви праві, хтось воює, а хтось кіздить і кришує, я думаю не треба перераховувати, бо всі і так в курсі.
11.09.2025 20:52 Ответить
Герою Воїну України Слава !!! 🙏 🇺🇦 😥
11.09.2025 20:53 Ответить
11.09.2025 20:53 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття
друзям і родині Дениса 😪😪😪
11.09.2025 20:54 Ответить
11.09.2025 21:02 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
11.09.2025 21:04 Ответить
Низький уклін тобі, Козаче! Ти життя поклав, за Свбоду рідного краю!!
А міндіч, шурма, шифери, гройсман, яценюк, дубілєт, та ще тисячі, потікали з Мирної України, щоб не захищати Україну!!!!
11.09.2025 21:15 Ответить
боляче так - бачити всміхнені обличчя, а їх більше немає(. Вічна слава Герою!
11.09.2025 21:16 Ответить
Також на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
Вічна память Героям.
11.09.2025 21:19 Ответить
 
 