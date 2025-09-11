2 391 13
На фронте погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО
5 сентября 2025 года во время выполнения оперативно-боевого задания в Купянске на Харьковщине погиб 23-летний кикбоксер Денис Фуртас с позывным Фура.
Об этом сообщает Харьковский национальный университет внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
Защитник родился 3 августа 2002 года в Харькове. В 2024 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.
Фуртас был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира по французскому боксу сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров. Неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и мира.
Недавно воин получил звание старшего лейтенанта СБУ.
Sashko Slastyon
Дмитро Піталов
Vik Tor
Глибока шана та вічна памʼять Герою
друзям і родині Дениса 😪😪😪
А міндіч, шурма, шифери, гройсман, яценюк, дубілєт, та ще тисячі, потікали з Мирної України, щоб не захищати Україну!!!!
Вічна память Героям.