На фронте погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

5 сентября 2025 года во время выполнения оперативно-боевого задания в Купянске на Харьковщине погиб 23-летний кикбоксер Денис Фуртас с позывным Фура.

Об этом сообщает Харьковский национальный университет внутренних дел.

Защитник родился 3 августа 2002 года в Харькове. В 2024 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Фуртас был мастером спорта Украины по кикбоксингу, чемпионом мира по французскому боксу сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров. Неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и мира.

Недавно воин получил звание старшего лейтенанта СБУ.

