На фронті загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

5 вересня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання в Куп’янську на Харківщині загинув 23-річний кікбоксер Денис Фуртас із позивним Фура.

Про це повідомляє Харківський національний університет внутрішніх справ

Захисник народився 3 серпня 2002 року в Харкові. У 2024 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Фуртас був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів. Неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

Нещодавно воїн отримав звання старшого лейтенанта СБУ.

