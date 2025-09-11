3 142 14
На фронті загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО
5 вересня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання в Куп’янську на Харківщині загинув 23-річний кікбоксер Денис Фуртас із позивним Фура.
Про це повідомляє Харківський національний університет внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Захисник народився 3 серпня 2002 року в Харкові. У 2024 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.
Фуртас був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів. Неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу.
Нещодавно воїн отримав звання старшого лейтенанта СБУ.
Глибока шана та вічна памʼять Герою
друзям і родині Дениса 😪😪😪
А міндіч, шурма, шифери, гройсман, яценюк, дубілєт, та ще тисячі, потікали з Мирної України, щоб не захищати Україну!!!!
Вічна память Героям.
Співчуття рідним....
.