На фронті загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас (Фура). ФОТО

5 вересня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання в Куп’янську на Харківщині загинув 23-річний кікбоксер Денис Фуртас із позивним Фура. 

Про це повідомляє Харківський національний університет внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Захисник народився 3 серпня 2002 року в Харкові. У 2024 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Фуртас був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів. Неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

Нещодавно воїн отримав звання старшого лейтенанта СБУ.

втрати (4563) війна в Україні (6124)
Топ коментарі
+14
Царство Небесне.
11.09.2025 20:46 Відповісти
+11
Вічна слава Герою!
11.09.2025 20:48 Відповісти
+9
Герою Воїну України Слава !!! 🙏 🇺🇦 😥
11.09.2025 20:53 Відповісти
Царство Небесне.
11.09.2025 20:46 Відповісти
Царство небесне! та скільки ще гинутимуть найкращі??? виїбать того путіна в сраку ******.
11.09.2025 20:46 Відповісти
Вічна слава Герою!
11.09.2025 20:48 Відповісти
СБУ воює, воює реально
Глибока шана та вічна памʼять Герою
11.09.2025 20:49 Відповісти
Так Ви праві, хтось воює, а хтось кіздить і кришує, я думаю не треба перераховувати, бо всі і так в курсі.
11.09.2025 20:52 Відповісти
Герою Воїну України Слава !!! 🙏 🇺🇦 😥
11.09.2025 20:53 Відповісти
11.09.2025 20:53 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття
друзям і родині Дениса 😪😪😪
11.09.2025 20:54 Відповісти
11.09.2025 21:02 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
11.09.2025 21:04 Відповісти
Низький уклін тобі, Козаче! Ти життя поклав, за Свбоду рідного краю!!
А міндіч, шурма, шифери, гройсман, яценюк, дубілєт, та ще тисячі, потікали з Мирної України, щоб не захищати Україну!!!!
11.09.2025 21:15 Відповісти
боляче так - бачити всміхнені обличчя, а їх більше немає(. Вічна слава Герою!
11.09.2025 21:16 Відповісти
Також на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик.
Вічна память Героям.
11.09.2025 21:19 Відповісти
Герою Слава !
Співчуття рідним....

