В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов, - СМИ. ФОТО
В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов, где в начале полномасштабного вторжения в Украину армия РФ размещала свою авиацию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.
Один из таких примеров - аэродром "Лунинец", расположенный в более чем 50 км от границы с Украиной. До полномасштабного вторжения он долгое время оставался заброшенным, а в 2022-м стал местом базирования более двух десятков российских истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, которые атаковали Украину в первые дни "большой" войны. Почти сразу после возвращения авиации в Россию на аэродроме в течение 2022-2024 годов восстановили казармы, модернизировали старые ангары и возвели новые, построили склады горючего и фортификационные сооружения, установили многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы. В 2023 году аэродром стал постоянным местом дислокации нового белорусского подразделения противовоздушной обороны - 56-го зенитно-ракетного полка.
На аэродромах "Лида" (Гродненская область), "Барановичи" (Брестская область), "Зябровка" (Гомельская область) и "Мачулище" (Минская область) построили ангары для истребителей, отремонтировали взлетные полосы, модернизировали радиолокационные системы, а также развернули дополнительные фортификации, особенно в зонах хранения горюче-смазочных материалов. На аэродроме "Мозырь" (Большой Боков) после вывода российских военных в 2022 году построили несколько земляных насыпей и установили системы противовоздушной обороны.
Можно ангары отрыть под землей
А дроны можно сбивать
Из 100 дронов ,летящих на Москву - прорываются 2
Потому что у ППО МОСКВЫ никто деньги не ворует
И в пехоту зенитчиков не отправляют
С таким безжалостным врагом
Всегда лучше перебдеть
И не заниматься шапкозакидательством
Шапки надо бросать ввверх
Когда победили
А не когда сдали четверть территории страны...
Шансов сбить баллистику в этом случае
У нас будет 0!!!!!
Они тогда вообще не прятались
Базировались в Белоруссии ОТКРЫТО
И мочили нас оттуда не по- детски
Я вам больше скажу
После операции Паутина стало летать больше самолетов
Раньше 3 вылетали
Максимум 5
А сейчас - до 10.....
Странно, ведь нам говорили - их почти все уничтожили.....