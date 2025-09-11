РУС
В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов, - СМИ. ФОТО

В Беларуси модернизировали шесть военных аэродромов, где в начале полномасштабного вторжения в Украину армия РФ размещала свою авиацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Один из таких примеров - аэродром "Лунинец", расположенный в более чем 50 км от границы с Украиной. До полномасштабного вторжения он долгое время оставался заброшенным, а в 2022-м стал местом базирования более двух десятков российских истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, которые атаковали Украину в первые дни "большой" войны. Почти сразу после возвращения авиации в Россию на аэродроме в течение 2022-2024 годов восстановили казармы, модернизировали старые ангары и возвели новые, построили склады горючего и фортификационные сооружения, установили многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы. В 2023 году аэродром стал постоянным местом дислокации нового белорусского подразделения противовоздушной обороны - 56-го зенитно-ракетного полка.

На аэродромах "Лида" (Гродненская область), "Барановичи" (Брестская область), "Зябровка" (Гомельская область) и "Мачулище" (Минская область) построили ангары для истребителей, отремонтировали взлетные полосы, модернизировали радиолокационные системы, а также развернули дополнительные фортификации, особенно в зонах хранения горюче-смазочных материалов. На аэродроме "Мозырь" (Большой Боков) после вывода российских военных в 2022 году построили несколько земляных насыпей и установили системы противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси под Минском строят военную базу: на одной из них могут разместить "Орешник", - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беларусь (7992) аэродром (314)
Топ комментарии
+5
Цікаво для кого Бульбофюрер готує такий плацдарм маючи всього три літаки? Напевно до миру готується?
11.09.2025 21:17 Ответить
+3
11.09.2025 21:07 Ответить
+2
Будуть масово пекти бульбу, ну і шашлики.
11.09.2025 21:12 Ответить
11.09.2025 21:07 Ответить
Будуть масово пекти бульбу, ну і шашлики.
11.09.2025 21:12 Ответить
Не качайте човен..
11.09.2025 21:41 Ответить
Цікаво для кого Бульбофюрер готує такий плацдарм маючи всього три літаки? Напевно до миру готується?
11.09.2025 21:17 Ответить
До дупи зараз такі аеродроми. Зграя шахедів завітає і все.
11.09.2025 21:18 Ответить
На превеликий жаль, Зло в цьому світі виявилося розумнішим, хитрішим, безжальнішим і холоднокровнішим. Світ, зі своїм рожевим світоглядом, просто обосрався, і якщо не станеться якогось чудотворного дива, що викликає дуже великі сумніви, то вже дуже скоро, Усьому Тому що радувало нас раніше, робило цей світ більш менш щасливим, прийде повний *******!(
11.09.2025 21:21 Ответить
Чому досі не завітала?
11.09.2025 22:00 Ответить
Ну ми ж бульбашами поки, що не воюємо.
11.09.2025 22:06 Ответить
Не согласна
Можно ангары отрыть под землей
А дроны можно сбивать
Из 100 дронов ,летящих на Москву - прорываются 2
Потому что у ППО МОСКВЫ никто деньги не ворует
И в пехоту зенитчиков не отправляют
С таким безжалостным врагом
Всегда лучше перебдеть
И не заниматься шапкозакидательством
Шапки надо бросать ввверх
Когда победили
А не когда сдали четверть территории страны...
11.09.2025 23:30 Ответить
И на них могут переместить российские ТУ- 195
Шансов сбить баллистику в этом случае
У нас будет 0!!!!!
11.09.2025 21:46 Ответить
як і вціліти кацапольотам на аєродромах
показать весь комментарий
А что помешало нанести удар по ним в 2022?
Они тогда вообще не прятались
Базировались в Белоруссии ОТКРЫТО
И мочили нас оттуда не по- детски
Я вам больше скажу
После операции Паутина стало летать больше самолетов
Раньше 3 вылетали
Максимум 5
А сейчас - до 10.....
Странно, ведь нам говорили - их почти все уничтожили.....
11.09.2025 23:13 Ответить
Вибачте, невеличкі зауваження. Ту-95, а не 195. І вони несуть крилаті, а не балістичні ракети. І кацапи їх туди не перемістять.
11.09.2025 23:27 Ответить
 
 