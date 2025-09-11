УКР
У Білорусі модернізували шість військових аеродромів, - ЗМІ. ФОТО

У Білорусі модернізували шість військових аеродромів, де на початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ розміщувала свою авіацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

модернізація військових аеродромів

Один з таких прикладів – аеродром "Лунинець", розташований у понад 50 км від кордону з Україною. До повномасштабного вторгнення він тривалий час залишався закинутим, а у 2022-му став місцем базування більше двох десятків російських винищувачів, бомбардувальників та гелікоптерів, які атакували Україну в перші дні "великої" війни. Майже одразу після повернення авіації до Росії на летовищі протягом 2022-2024 років відновили казарми, модернізували старі ангари та звели нові, побудували склади пального та фортифікаційні споруди, встановили численні системи ППО та ракетні комплекси. У 2023 році аеродром став постійним місцем дислокації нового білоруського підрозділу протиповітряної оборони – 56-го зенітно-ракетного полку.

військові аеродроми Білорусі
військові аеродроми Білорусі

На летовищах "Ліда" (Гродненська область), "Барановичі" (Брестська область), "Зябровка" (Гомельська область) та "Мачулищі" (Мінська область) побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів. На аеродромі "Мозир" (Великий Боков) після виведення російських військових у 2022-му році побудували кілька земляних насипів та встановили системи протиповітряної оборони.

показати весь коментар
11.09.2025 21:07 Відповісти
Будуть масово пекти бульбу, ну і шашлики.
показати весь коментар
11.09.2025 21:12 Відповісти
Не качайте човен..
показати весь коментар
11.09.2025 21:41 Відповісти
Цікаво для кого Бульбофюрер готує такий плацдарм маючи всього три літаки? Напевно до миру готується?
показати весь коментар
11.09.2025 21:17 Відповісти
До дупи зараз такі аеродроми. Зграя шахедів завітає і все.
показати весь коментар
11.09.2025 21:18 Відповісти
На превеликий жаль, Зло в цьому світі виявилося розумнішим, хитрішим, безжальнішим і холоднокровнішим. Світ, зі своїм рожевим світоглядом, просто обосрався, і якщо не станеться якогось чудотворного дива, що викликає дуже великі сумніви, то вже дуже скоро, Усьому Тому що радувало нас раніше, робило цей світ більш менш щасливим, прийде повний *******!(
показати весь коментар
11.09.2025 21:21 Відповісти
Чому досі не завітала?
показати весь коментар
11.09.2025 22:00 Відповісти
Ну ми ж бульбашами поки, що не воюємо.
показати весь коментар
11.09.2025 22:06 Відповісти
И на них могут переместить российские ТУ- 195
Шансов сбить баллистику в этом случае
У нас будет 0!!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 21:46 Відповісти
як і вціліти кацапольотам на аєродромах
показати весь коментар
11.09.2025 22:33 Відповісти
А что помешало нанести удар по ним в 2022?
Они тогда вообще не прятались
Базировались в Белоруссии ОТКРЫТО
И мочили нас оттуда не по- детски
Я вам больше скажу
После операции Паутина стало летать больше самолетов
Раньше 3 вылетали
Максимум 5
А сейчас - до 10.....
Странно, ведь нам говорили - их почти все уничтожили.....
показати весь коментар
11.09.2025 23:13 Відповісти
 
 