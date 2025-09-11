У Білорусі модернізували шість військових аеродромів, - ЗМІ. ФОТО
У Білорусі модернізували шість військових аеродромів, де на початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ розміщувала свою авіацію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Один з таких прикладів – аеродром "Лунинець", розташований у понад 50 км від кордону з Україною. До повномасштабного вторгнення він тривалий час залишався закинутим, а у 2022-му став місцем базування більше двох десятків російських винищувачів, бомбардувальників та гелікоптерів, які атакували Україну в перші дні "великої" війни. Майже одразу після повернення авіації до Росії на летовищі протягом 2022-2024 років відновили казарми, модернізували старі ангари та звели нові, побудували склади пального та фортифікаційні споруди, встановили численні системи ППО та ракетні комплекси. У 2023 році аеродром став постійним місцем дислокації нового білоруського підрозділу протиповітряної оборони – 56-го зенітно-ракетного полку.
На летовищах "Ліда" (Гродненська область), "Барановичі" (Брестська область), "Зябровка" (Гомельська область) та "Мачулищі" (Мінська область) побудували ангари для винищувачів, відремонтували злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи, а також розгорнули додаткові фортифікації, особливо в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів. На аеродромі "Мозир" (Великий Боков) після виведення російських військових у 2022-му році побудували кілька земляних насипів та встановили системи протиповітряної оборони.
Шансов сбить баллистику в этом случае
У нас будет 0!!!!!
Они тогда вообще не прятались
Базировались в Белоруссии ОТКРЫТО
И мочили нас оттуда не по- детски
Я вам больше скажу
После операции Паутина стало летать больше самолетов
Раньше 3 вылетали
Максимум 5
А сейчас - до 10.....
Странно, ведь нам говорили - их почти все уничтожили.....