Россияне с утра обстреливают Константиновку: по меньшей мере, 3 человека погибли и 6 ранены. ФОТО
По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки.
"Объемы повреждений постоянно растут, ведь обстрелы продолжаются почти непрерывно. Все обстоятельства тщательно документируем", - подчеркивает он.
"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул глава области.
Куди дивиться весь цивілізований світ і чому не зупинять кремлівського вибл@дка, який все руйнує і вбиває наш народ?