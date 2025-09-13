Россияне с утра обстреливают Константиновку: по меньшей мере, 3 человека погибли и 6 ранены. ФОТО

По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки.

"Объемы повреждений постоянно растут, ведь обстрелы продолжаются почти непрерывно. Все обстоятельства тщательно документируем", - подчеркивает он.

Также читайте: Корректировал удары по Константиновке: предатель получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Фото: Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин / Телеграм-канал

Фото: Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин / Телеграм-канал

Фото: Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин / Телеграм-канал

"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул глава области.