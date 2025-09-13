УКР
Росіяни від ранку обстрілюють Костянтинівку: щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені. ФОТО

Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, з самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки.

"Обсяги пошкоджень постійно зростають, адже обстріли тривають майже безперервно. Усі обставини ретельно документуємо", - наголошує він.

Також читайте: Коригував удари по Костянтинівці: зрадник отримав 15 років тюрми, - СБУ

обстріл Костянтинівки
Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін / Телеграм-канал

 

обстріл Костянтинівки
Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін / Телеграм-канал

 

обстріл Костянтинівки
Фото: Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін / Телеграм-канал

"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив очільник області.

Сташні руйнівні кадри цього славного міста і загибель людей😠
Куди дивиться весь цивілізований світ і чому не зупинять кремлівського вибл@дка, який все руйнує і вбиває наш народ?
показати весь коментар
13.09.2025 13:42 Відповісти
Будуть стирати
показати весь коментар
13.09.2025 15:45 Відповісти
 
 