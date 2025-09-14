РУС
1 934 29

Притворялся иностранцем и предлагал 100 тыс. грн взятки: ГПСУ разоблачила нарушителя границы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фальшивый паспорт Саудовской Аравии и 100 тыс. грн взятки не спасли нарушителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Притворялся иностранцем

В пункте пропуска "Малый Березный" 33-летний львовянин пытался пересечь границу по поддельному паспорту гражданина Саудовской Аравии. Сначала он притворялся иностранцем и разговаривал на английском, и после разоблачения достал свой настоящий украинский паспорт.

Смотрите: Переправка в Молдову на подводе: в Одесской области задержаны четверо мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Притворялся иностранцем, чтобы пересечь границу

Предлагал взятки пограничникам

Чтобы избежать ответственности, мужчина предлагал пограничникам 100 тыс. грн взятки. Инспектор отказалась и вызвала полицию.

Нарушитель признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. Он планировал выехать к родственникам в Бельгию.

Смотрите: Подделка медсправок: на Сумщине разоблачена схема уклонения от мобилизации, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Задержали нарушителя границы
Задержали нарушителя границы

За использование фальшивого паспорта и предложение взятки в отношении него начато уголовное производство.

+8
А что ***,какой то вонючке типа арестовича можно выехать,а простому львовянину нет,не той расы или не то происхождение?
14.09.2025 13:40 Ответить
+3
мальчік без трусів кордон переходив. але з крестиком. чого й спалився ))
14.09.2025 13:32 Ответить
+3
Тому що арестович не патріот, йому можна. А львів'яни патріоти. Вони в силу свого патріотизму мають стати на захист батьківщини, а не думати щоб кудись виїхати.
14.09.2025 13:55 Ответить
Він вже не мальчик, бо вже як три тижні переріс 22 роки, не повезло, не фортонуло..
14.09.2025 14:15 Ответить
Перерости треба 23.
14.09.2025 14:18 Ответить
Ну значить переріс 23, все одно не фортонуло... Вільну людину від львівського саудита відокремлює лише один день в даті народження
14.09.2025 14:26 Ответить
а по українському паспорту чому не зміг виїхати? заборони ж ніякої нема.
14.09.2025 13:33 Ответить
100 тис грн можуть спасти саудита? - тільки 5 тис дол і торг тут нєуместєн!
14.09.2025 13:34 Ответить
З таким громадянством повинен був запропонувати 100 тисяч доларів, а так спалився.
14.09.2025 15:33 Ответить
Боже,яких тільки дебілів не народжують...Не вкрасти не посторожувати... мабуть у батько пішов...
14.09.2025 13:40 Ответить
Тому що арестович не патріот, йому можна. А львів'яни патріоти. Вони в силу свого патріотизму мають стати на захист батьківщини, а не думати щоб кудись виїхати.
14.09.2025 13:55 Ответить
Цілком доречно!! Тель--Львів таки наш П'ємонт Потужний!!! 💪💪 Тримаємо стрій!!
14.09.2025 15:38 Ответить
Тель-а-Львів
14.09.2025 15:39 Ответить
Купити паспорт тобі можно. Тільки за які гроші ти купиш собі мізків, щоб дурню не писати в стрічку.
14.09.2025 14:13 Ответить
Кацапської думки не запитували.
Тому стули писок чмо.
14.09.2025 14:29 Ответить
Хранцузе - сиди тихо, яке ти відношення маєш до українсько-кацапської війни?
14.09.2025 14:31 Ответить
Matt Moll

Andriy Navrozkiy
Відповім зразу і один раз двум.
Може тому що я маю УБД за 30 місяців захисту України.
А от ви діти водіїв маршруток не маєте УБД на 12 році війни.
(ви ж дітинчата тих хто знають де купуються УБД)
14.09.2025 15:01 Ответить
эксперименты ставят над народом,твари
14.09.2025 14:31 Ответить
Тому що нуль поваги до себе в нашому менталітеті. Зробили з чоловіків третій сорт, а вони й раді.
14.09.2025 15:54 Ответить
третій сорт зробили з чоловіків сцикуни, які сцикують захищати Україну.
14.09.2025 17:26 Ответить
Ну ти виїхав і бравуєш тут, опудало?
14.09.2025 18:12 Ответить
охох.
олежка намагається відмазати себе від того що вн не має УБД за 12 років.
Таке не є рідко, та варте поглянути на ці виходки олежків.
Таке буває лише часто від сцикунчиків олежок.
14.09.2025 18:23 Ответить
Ну цей випадок заслуговує на приз за фантазію і акторське мистецтво.
14.09.2025 14:28 Ответить
Маю надію що наступний не одягнется як "аллахбабах", і не заявить що він з "фріпелестін" і просто заблудився.
14.09.2025 15:53 Ответить
як би не дістав український паспорт, то виїхав би
14.09.2025 16:08 Ответить
Ну авжеж паспорт рашки краще.
На нього ж сцуть навіть собаки.
14.09.2025 17:28 Ответить
 
 