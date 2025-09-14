Притворялся иностранцем и предлагал 100 тыс. грн взятки: ГПСУ разоблачила нарушителя границы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фальшивый паспорт Саудовской Аравии и 100 тыс. грн взятки не спасли нарушителя.

Притворялся иностранцем

В пункте пропуска "Малый Березный" 33-летний львовянин пытался пересечь границу по поддельному паспорту гражданина Саудовской Аравии. Сначала он притворялся иностранцем и разговаривал на английском, и после разоблачения достал свой настоящий украинский паспорт.

Предлагал взятки пограничникам

Чтобы избежать ответственности, мужчина предлагал пограничникам 100 тыс. грн взятки. Инспектор отказалась и вызвала полицию.

Нарушитель признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. Он планировал выехать к родственникам в Бельгию.

За использование фальшивого паспорта и предложение взятки в отношении него начато уголовное производство.