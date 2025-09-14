УКР
Удавав іноземця та пропонував 100 тис. грн хабаря: ДПСУ викрила порушника кордону. ФОТОрепортаж

Фальшивий паспорт Саудівської Аравії та 100 тис. грн хабаря не врятували порушника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Удавав із себе іноземця

У пункті пропуску "Малий Березний" 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Спершу він удавав іноземця й розмовляв англійською, та після викриття дістав свій справжній український паспорт.

Удавав іноземця, щоб перетнути кордон

Пропонував хабаря прикордонникам

Щоб уникнути відповідальності, чоловік пропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря. Інспекторка відмовилася та викликала поліцію.

Порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Він планував виїхати до родичів у Бельгію.

Затримали порушника кордону
Затримали порушника кордону

За використання фальшивого паспорта та пропозицію хабаря щодо нього розпочато кримінальне провадження.

Топ коментарі
+6
А что ***,какой то вонючке типа арестовича можно выехать,а простому львовянину нет,не той расы или не то происхождение?
показати весь коментар
14.09.2025 13:40 Відповісти
+4
Іноземним громадянам можна в'їжджати та виїжджати, жінкам теж можна, 60+ річним теж, до 23 років теж, дітям та підліткам теж, багатіям, чиновникам та мажорам теж. Всім можна окрім бідного Миколи, який виявляється окрім прав, що мають усі інші категорії громадян має на шиї ще й обов'язки. А всі інші що не громадяни по Конституції? Чому в них є всі права без обов'язків? Якщо кордон закритий, то закритий для всіх громадян, а не тільки для 10-15% лохів, які чомусь всім "дорожні"
показати весь коментар
14.09.2025 13:44 Відповісти
+2
мальчік без трусів кордон переходив. але з крестиком. чого й спалився ))
показати весь коментар
14.09.2025 13:32 Відповісти
мальчік без трусів кордон переходив. але з крестиком. чого й спалився ))
показати весь коментар
14.09.2025 13:32 Відповісти
Він вже не мальчик, бо вже як три тижні переріс 22 роки, не повезло, не фортонуло..
показати весь коментар
14.09.2025 14:15 Відповісти
Перерости треба 23.
показати весь коментар
14.09.2025 14:18 Відповісти
Ну значить переріс 23, все одно не фортонуло... Вільну людину від львівського саудита відокремлює лише один день в даті народження
показати весь коментар
14.09.2025 14:26 Відповісти
а по українському паспорту чому не зміг виїхати? заборони ж ніякої нема.
показати весь коментар
14.09.2025 13:33 Відповісти
100 тис грн можуть спасти саудита? - тільки 5 тис дол і торг тут нєуместєн!
показати весь коментар
14.09.2025 13:34 Відповісти
З таким громадянством повинен був запропонувати 100 тисяч доларів, а так спалився.
показати весь коментар
14.09.2025 15:33 Відповісти
Боже,яких тільки дебілів не народжують...Не вкрасти не посторожувати... мабуть у батько пішов...
показати весь коментар
14.09.2025 13:40 Відповісти
А что ***,какой то вонючке типа арестовича можно выехать,а простому львовянину нет,не той расы или не то происхождение?
показати весь коментар
14.09.2025 13:40 Відповісти
Тому що арестович не патріот, йому можна. А львів'яни патріоти. Вони в силу свого патріотизму мають стати на захист батьківщини, а не думати щоб кудись виїхати.
показати весь коментар
14.09.2025 13:55 Відповісти
Цілком доречно!! Тель--Львів таки наш П'ємонт Потужний!!! 💪💪 Тримаємо стрій!!
показати весь коментар
14.09.2025 15:38 Відповісти
Тель-а-Львів
показати весь коментар
14.09.2025 15:39 Відповісти
А от цікаво, чому у нас не користується популярністю купівля паспортів інших держав? Справжніх, а не так як тут. Дубінський ж колись румунський паспорт купив...
показати весь коментар
14.09.2025 13:43 Відповісти
Купити паспорт тобі можно. Тільки за які гроші ти купиш собі мізків, щоб дурню не писати в стрічку.
показати весь коментар
14.09.2025 14:13 Відповісти
Іноземним громадянам можна в'їжджати та виїжджати, жінкам теж можна, 60+ річним теж, до 23 років теж, дітям та підліткам теж, багатіям, чиновникам та мажорам теж. Всім можна окрім бідного Миколи, який виявляється окрім прав, що мають усі інші категорії громадян має на шиї ще й обов'язки. А всі інші що не громадяни по Конституції? Чому в них є всі права без обов'язків? Якщо кордон закритий, то закритий для всіх громадян, а не тільки для 10-15% лохів, які чомусь всім "дорожні"
показати весь коментар
14.09.2025 13:44 Відповісти
Кацапської думки не запитували.
Тому стули писок чмо.
показати весь коментар
14.09.2025 14:29 Відповісти
Хранцузе - сиди тихо, яке ти відношення маєш до українсько-кацапської війни?
показати весь коментар
14.09.2025 14:31 Відповісти
Matt Moll

Andriy Navrozkiy
Відповім зразу і один раз двум.
Може тому що я маю УБД за 30 місяців захисту України.
А от ви діти водіїв маршруток не маєте УБД на 12 році війни.
(ви ж дітинчата тих хто знають де купуються УБД)
показати весь коментар
14.09.2025 15:01 Відповісти
Ось підвезли вову далпайопа....
показати весь коментар
14.09.2025 14:46 Відповісти
эксперименты ставят над народом,твари
показати весь коментар
14.09.2025 14:31 Відповісти
Ну цей випадок заслуговує на приз за фантазію і акторське мистецтво.
показати весь коментар
14.09.2025 14:28 Відповісти
 
 