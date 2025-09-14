Удавав іноземця та пропонував 100 тис. грн хабаря: ДПСУ викрила порушника кордону. ФОТОрепортаж
Фальшивий паспорт Саудівської Аравії та 100 тис. грн хабаря не врятували порушника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Удавав із себе іноземця
У пункті пропуску "Малий Березний" 33-річний львів’янин намагався перетнути кордон за підробленим паспортом громадянина Саудівської Аравії. Спершу він удавав іноземця й розмовляв англійською, та після викриття дістав свій справжній український паспорт.
Пропонував хабаря прикордонникам
Щоб уникнути відповідальності, чоловік пропонував прикордонникам 100 тис. грн хабаря. Інспекторка відмовилася та викликала поліцію.
Порушник зізнався, що підроблений документ за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Він планував виїхати до родичів у Бельгію.
За використання фальшивого паспорта та пропозицію хабаря щодо нього розпочато кримінальне провадження.
Тому стули писок чмо.
Andriy Navrozkiy
Відповім зразу і один раз двум.
Може тому що я маю УБД за 30 місяців захисту України.
А от ви діти водіїв маршруток не маєте УБД на 12 році війни.
(ви ж дітинчата тих хто знають де купуються УБД)