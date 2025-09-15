РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области
702 0

Враг атаковал Запорожский район: произошло возгорание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 сентября россияне нанесли три удара по Запорожскому району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате вражеской атаки произошло возгорание. Экстренные службы выехали на место удара.

В одной из громад отсутствует электроснабжение. Горят частные дома.

Позже Федоров сообщил, что возгорание, которое произошло - ликвидировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: под ударами 19 населенных пунктов, ранена женщина. ФОТО

Запорожская область
Фото: Иван Федоров начальник ОВА
Запорожская область
Фото: Иван Федоров начальник ОВА
Запорожская область
Фото: Иван Федоров начальник ОВА
Запорожская область
Фото: Иван Федоров начальник ОВА
Запорожская область
Фото: Иван Федоров начальник ОВА

Автор: 

обстрел (29525) Запорожская область (3515) Запорожский район (245)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 