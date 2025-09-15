Враг атаковал Запорожский район: произошло возгорание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 15 сентября россияне нанесли три удара по Запорожскому району.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В результате вражеской атаки произошло возгорание. Экстренные службы выехали на место удара.

В одной из громад отсутствует электроснабжение. Горят частные дома.

Позже Федоров сообщил, что возгорание, которое произошло - ликвидировано.

Фото: Иван Федоров начальник ОВА

