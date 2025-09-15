УКР
Ворог атакував Запорізький район: сталося займання. ФОТОрепортаж

У ніч проти 15 вересня росіяни завдали трьох ударів по Запорізькому району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки сталось займання. Екстрені служби виїхали на місце удару.

В одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки.

Згодом Федоров повідомив,  що займання, які стались - ліквідовано.

Запорізька область
Фото: Іван Федоров начальник ОВА
Запорізька область
Фото: Іван Федоров начальник ОВА
Запорізька область
Фото: Іван Федоров начальник ОВА
Запорізька область
Фото: Іван Федоров начальник ОВА
Запорізька область
Фото: Іван Федоров начальник ОВА

