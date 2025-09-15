Ворог атакував Запорізький район: сталося займання. ФОТОрепортаж
У ніч проти 15 вересня росіяни завдали трьох ударів по Запорізькому району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожої атаки сталось займання. Екстрені служби виїхали на місце удару.
В одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки.
Згодом Федоров повідомив, що займання, які стались - ліквідовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль