Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 14 - ранены в результате вражеских обстрелов. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска обстреляли 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, поврежден магазин, хозяйственная постройка и грузовик; в Ямполе ранены 2 человека, поврежден дом. В Маяках Святогорской громады поврежден дом. В Донецком Николаевской громады поврежден дом; в Райгородке ранены 2 человека. В Краматорске повреждена гостиница. В Новодонецком ранены 3 человека. В Андреевке поврежден дом и хозяйственная постройка. В Дружковке повреждено админздание и 2 автомобиля, в Старорайском ранен человек. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, аптека и гостиница.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома. Всего за сутки россияне 38 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 344 человека, в том числе - 54 ребенка.













