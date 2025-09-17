РУС
Рашисты нанесли два удара БПЛА по отелю в Краматорске: без пострадавших. ФОТО

Российские оккупанты ночью атаковали беспилотниками "Герань-2" Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты ударили по гостинице около 3 часов ночи.

Пострадавших в результате обстрела нет.

В данное время устанавливают объемы повреждений.

Россияне нанесли удар шахидами по отелю в Краматорске
Фото: Краматорский городской совет

Краматорськ (2398) обстрел (29565) Донецкая область (10782) Краматорский район (699)
