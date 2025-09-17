Рашисты нанесли два удара БПЛА по отелю в Краматорске: без пострадавших. ФОТО
Российские оккупанты ночью атаковали беспилотниками "Герань-2" Краматорск в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Так, рашисты ударили по гостинице около 3 часов ночи.
Пострадавших в результате обстрела нет.
В данное время устанавливают объемы повреждений.
