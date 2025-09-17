УКР
Рашисти вдарили двома БпЛА по готелю в Краматорську: без постраждалих. ФОТО

Російські окупанти вночі атакували безпілотниками "Герань-2" Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти вдарили по готелю близько 3 години ночі.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Наразі встановлюють обсяги пошкоджень.

Росіяни вдарили шахедами по готелю в Краматорську
Фото: Краматорська міська рада

Краматорськ (777) обстріл (30903) Донецька область (9604) Краматорський район (707)
