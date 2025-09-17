Рашисти вдарили двома БпЛА по готелю в Краматорську: без постраждалих. ФОТО
Російські окупанти вночі атакували безпілотниками "Герань-2" Краматорськ на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
Так, рашисти вдарили по готелю близько 3 години ночі.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Наразі встановлюють обсяги пошкоджень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль