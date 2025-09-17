Доба на Донеччині: 1 людина загинула, 14 - поранено внаслідок ворожих обстрілів. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Лимані поранено людину, пошкоджено крамницю, господарчу споруду і вантажівку; у Ямполі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Маяках Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок; у Райгородку поранено 2 людини. У Краматорську пошкоджено готель. У Новодонецькому поранено 3 людини. В Андріївці пошкоджено будинок і господарчу споруду. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 2 автівки, у Старорайському поранено людину. У Костянтинівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, аптеку і готель.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки. Всього за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 344 людини, у тому числі 54 дитини.













